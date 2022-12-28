帥房仲渣男！「反骨」艾瑞絲看上親點　一招掏光女友積蓄

▲洪定杉（右）曾與網紅艾瑞絲（左）合作拍片，被封為「帥哥房仲」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年32歲的洪定杉，2年前擔任房屋仲介，因外型帥氣，被網紅團體「反骨男孩」成員艾瑞絲透過交友軟體相中，邀約合作拍片，他也因此被封為「帥哥房仲」。

洪定杉後來改行，但仍活躍於交友軟體，對外宣稱曾在加拿大留學，目前在某外商公司服務。由於他能言善道、出手闊綽，網路把妹無往不利，在交友軟體上頗具人氣。

不過，本刊接獲爆料，指洪好賭成性、欠下巨款，多年前開始行騙，多利用交友軟體獵豔、腳踏多條船，受害者近百人，不僅騙光對方積蓄，還有女子為他背負上百萬元債務，就連他的前同事也被騙投資房產，光是去年5月到今年10月就騙了十多人，得手近千萬元。針對相關指控，洪定杉一概否認，強調純屬借貸糾紛，絕非詐騙，其中房產投資所衍生的官司已獲不起訴處分，他認為自己遭到惡意抹黑，也已對女方提出告訴，希望司法還他清白。

▲洪男目前仍以不同身分活躍於各大交友軟體，被害人們呼籲網友提高警覺。

「認識他的人千萬要小心，因為他說謊像呼吸一樣自然！」現年25歲的受害者Ａ小姐告訴本刊，今年7月洪男在交友軟體上主動和她搭訕，自稱喝過洋墨水，畢業後在中國當房仲，賺了不少錢，返台後在知名外商公司擔任業務，年薪破百萬元。

沒多久洪便對她展開熱烈追求，每次約會都是一身名牌，出入還有專車接送，不僅對她百般殷勤，還極力討好她的友人，出遊花費通通由洪買單。

▲被害人Ｂ小姐替洪貸款百萬元，洪原本答應按月還錢，最後卻擺爛。

此外，洪還自稱擁有很多房產，除了爸爸送的房子，自己也靠投資股票賺錢置產，打造富二代形象，讓涉世未深的Ａ小姐深信不已，最後答應交往，成為男女朋友。

今年9月16日，洪突然以「結婚為前提」要求同居，還要Ａ小姐交出帳戶，說要一起存錢，不擅理財的Ａ小姐認為男友理財有術，於是答應。

Ａ小姐說，洪自稱在臉書經營股票投資社團，有不少追隨者跟著他賺錢，Ａ小姐一開始以為男友很有一套，甚至借錢給他投資，後來才驚覺落入對方的圈套，惹上麻煩。

「他宣稱股票賺很大，交往後跟我借了12萬元，理由是投資急需周轉金，後來又說他跟友人投資的博奕事業賺更多，並秀出對帳單，要我也出錢投資，後來我才知道錢都被他拿去賭博，最後戶頭只剩200元，我氣得把他趕出家門，不久之後他便失聯，我當初交給他的帳戶也因扯上詐欺官司，變成警示帳戶。」Ａ小姐說。

針對相關指控，洪定杉一概否認，強調純屬借貸糾紛，絕非詐騙，其中房產投資所衍生的官司已獲不起訴處分，他認為自己遭到惡意抹黑，也已對女方提出告訴，希望司法還他清白。

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