「被水泥埋沒的歌手」轉行開Uber　車內行動演唱會！年獲3.5萬小費

▲單親爸潘祈睿從「被水泥埋沒的歌手」到成為大慶大車隊職業駕駛，展現好歌喉獲「最佳小費王」。（圖／Uber 提供）

記者李姿慧／台北報導

Uber合作駕駛2022年賺進2700萬元小費，比去年多3成，Uber今(12/27)選出「最佳職業駕駛」，24人獲殊榮，一名從水泥工轉行多元化計程車駕駛的潘祈睿，懷抱歌手夢，曾參加歌唱比賽被封「被水泥埋沒的歌手」，開車之餘在車內開行動演唱會並接受點歌，曾獲200元小費，全年更拿下3.5萬小費奪「最佳小費王」。

Uber網際網路系統（Uber App）平台大數據統計，2022年合作車隊職業駕駛平均獲得乘客超過4.96分好評，優質服務讓乘客小費在2022年總額累計超過2700萬元，比2021年成長近3倍。

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根據Uber近期發表「平台經濟影響力報告」，發現9成合作車隊職業駕駛夥伴重視「彈性」更勝「收入」，透過平台自由彈性安排上線開車時間，賺取收入同時，也開啟斜槓人生，包含陶藝家、清潔公司創始人、托嬰中心負責人、義消等。

Uber與8家合作多元化計程車車隊今（12/27）日宣布2022年度「最佳職業駕駛」名單，從超過萬名職業駕駛中海選出24名「最佳職業駕駛」，包含綜合乘客評價的「最佳乘車體驗獎」、全年獲得由乘客提供最多金額小費的「最佳小費王」、勇於挑戰自我的「最佳楷模獎」等10大類獎項。

其中一名單親爸從「被水泥埋沒的歌手」到職業駕駛，展現好歌喉獲「最佳小費王」。Uber表示，今年榮獲「最佳小費王」、全年總計獲得超過3萬5千元小費的大慶大車隊職業駕駛潘祈睿，為一名單親爸爸，為擁有更多時間陪伴孩子成長，毅然從水泥工人轉行成為多元化計程車職業駕駛。

Uber表示，潘祈睿重視服務品質，乘客上車時會主動詢問冷氣舒適度，雨天時主動下車為乘客撐傘開門；遇過將目的地定位錯誤的乘客，也耐心從汐止山上重新回到內湖順利接到乘客，並幫助客人抵達目的地。

擁有歌手夢的潘祈睿，曾在《台灣那麼旺》歌唱比賽中被稱為「被水泥埋沒的歌手」，在開車之餘不忘歌唱夢想，讓車輛成為行動舞台，也曾接受乘客LIVE點歌而一次獲得200元小費，用他的方式持續勇敢追夢。