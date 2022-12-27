1957福利諮詢專線　社工陪您走過困難第一步

▲1957專線協助讓您了解如何實際運用社福資源，獲得協助。（圖／1957福利諮詢專線提供，以下同）

圖、文／1957福利諮詢專線

大眾對於社會工作者有哪些印象？是富有愛心的志工？到家訪視給予物資的工作人員？或者是在公所審查大小案件的行政人員，但你是否擔心，因為不曾接觸，所以不知道如何找到正確的窗口，又該怎麼表達需求？當我們面對人生的困難，明明有需要，但面對眼花撩亂的各式資源、拗口的文字規範，心力交瘁下不知道該怎麼踏出求助的第一步？這個時候打來1957，專線社工會陪你一起找尋求助方向。

「1957福利諮詢專線您好，很高興為您服務」

1957專線是由一群社工專業背景的服務人員接聽，每天早上8點，社工們開始了一天的工作，我們蒐集中央與地方政府大大小小福利資訊，從縣市、年紀、身分別、實際需求等不同人生樣態一一整理，在接起電話之時，傾聽您的需要，陪您篩選適合的資源，並解說相關規範，我們雖不是審查機關，但能夠在與您通話過程中，協助讓您了解如何實際運用社福資源，也能夠在您困頓之時擔任連結社政單位的重要橋梁。

近三年因應疫情發展，專線承擔起解說各式疫情福利措施任務，我們勇敢面對世界變遷，也不忘服務初衷，希望接起每個有需要的個人與家庭，從出生、幼兒托顧、就學就業、意外傷病、經濟困頓、老年退休、臨終慰問，在各種人生階段，若有社福需求，請撥打1957，讓專線社工陪您邁出走過困難的第一步。

▲1957專線讓專線社工陪您邁出走過困難的第一步。

1957福利諮詢專線每日早上8點至晚上10點，全年無休，如果想更認識我們可以搜尋「1957福利諮詢專線」臉書粉絲團，或登錄官網https://1957.mohw.gov.tw/

如果想和我們合作宣導方案，歡迎來信1957@ccf.org.tw，將有專人與您聯繫。