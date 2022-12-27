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大陸 大陸焦點 特派現場

陸告別新冠肺炎！官員稱並未出現「大面積重症死亡」：要有信心

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,大陸醫療,上海疫情,大陸急診室,上海急診量創新高。（圖／上觀新聞）

▲上海急診量創新高，多地傳出死亡人數激增。（圖／上觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸正式告別「新冠肺炎」，並將新型冠狀病毒感染調整為「乙類乙管」，不再劃風險區、不再進行全員核酸（PCR）篩檢。此舉在網路引發爭議，對此，大陸國家衛健委官員表示，此番調整不是政府放任不管了，目前並沒有出現「大面積重症死亡」的情況，大家要有信心。

據《央視新聞》報導，大陸國家衛生健康委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年表示，乙類傳染病包括新冠、非典（SARS）、愛滋病、病毒性肝炎等，要求採取嚴格的管控措施；分類管理一直是大陸傳染病防控的策略，實行動態調整，依法科學管理是大陸應對傳染病的基本原則。

對於此番將新冠疫情調整為「乙類乙管」，梁萬年指出，這種調整是一種依法科學有序的動態調整，不是完全放開不管，目的是更精准更科學地防控疫情，更有效地利用相關的資源平衡疫情防控和社會經濟的發展，政府始終秉承的一個理念，還是「人民至上，生命至上」。

梁萬年表示，從大陸國內的情況來看，有些地方已經或者正在渡過第一波的最高峰的衝擊，並沒有出現大家比較害怕的大面積重症死亡這種情況，「這就告訴我們要有信心。」

梁萬年「未出現大面積重症死亡」的說法，不少微博網友駁斥道，「死的院士都不只七位了」、「前天睡覺被小區吹嗩吶的吵醒了」、「火化都排隊了」、「現在還不算大面積？？？多大面積算大面積？」

有網友指出，「不是放任不管，那該如何管理？基礎醫療條件，醫療資源，這三年來有多大提升呢？一直在防控，而放開後的應對措施確實有點讓人失望啊」。

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