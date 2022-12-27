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「露鳥俠」嚇壞女老師「校方冷處理」　新北教育局回應了

▲新北市北大國小。（圖／翻攝自Facebook／新北市北大國小）

▲新北市北大國小驚傳露鳥俠入侵校園，女老師嚇壞就醫。（圖／翻攝自Facebook／新北市北大國小）

記者楊惠琪／台北報導

新北市三峽區北大國小驚傳有一名毒品前科男子闖入校園，甚至進入班級教室，對著一名二年級女老師露出下體，女老師身心受創求助精神科，但事發後學校卻冷處理，直到家長會補助代課費，才請了病假就醫。新北市教育局今（27日）表示，將開會檢討釐清相關細節，已要求學校全力協助女老師就醫。

12月16日下午五點多，一名男子闖進北大國小校園二年級教室，對獨自在教室的女老師露出下體。校內老師控訴，校方遲遲不願意報警，直到12月20日才完成報案，甚至連被害女老師要請假就醫，還要自付代課費用。

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新北市教育局今回應，16日當天下午，北大國小因活動廠商頻繁進出、門禁管制不慎遭不明人士闖入，事發後學校依規定完成校安通報，並配合派出所偵辦工作。此外，教育局已要求學校持續與轄區少年警察隊及派出所綿密連繫，加強校園周邊治安熱點巡查，並持續督導各校加強門禁管理措施，以維護校園安全。

針對女老師請假爭議部分，教育局表示，因現行法令規定，請公傷假必須連請三天才有代課費，因女老師是分次請假就醫，才會導致法理適用問題，造成當事人心理不快，已要求學校全力協助，從寬彈性認定，儘速解決女老師請假就醫與代課費相關問題。

至於校方是否延遲報案，新北市三峽警分局今（27日）表示，被害女老師16 日晚間到派出所報案，隔天就逮捕28歲的余姓男子，該名男子坦承犯案，將依刑法妨害風化、性騷擾防治法等罪移送偵辦。

三峽分局表示，學校是在12月20日由生教組長到派出所報案，但因「侵入住居」被害人是學校，必須由校長委任，當天欠缺委託書因此未完成報案，當天晚上有再去電報案人，但對方沒接電話，直到12月23日生教組長才帶著委託書再次到派出所，以「侵入住居」為由完成報案。

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