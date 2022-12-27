大陸邊境解封　多國對「來自中國旅客」增查核酸

▲陸取消入境集中隔離。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委26日深夜發布《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，優化中外人員往來管理，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。不過，在大陸取消對入境人員的管控措施的同時，部分國家卻開始增加對來自大陸的旅客的核酸檢測要求。

據《第一財經》報導，印度衛生和家庭福利部宣布，來自中國大陸、香港、日本、泰國和南韓的國際旅客前往印度時必須攜帶RT-PCR檢測報告，在抵達印度時被發現有症狀或COVID-19檢測呈陽性的人將被隔離。

此外，從12月24日起，印度將在每個國際航班上抽取2%的旅客進行隨機核酸檢測。

韓聯社報導，南韓疾病管理廳已於12月16日將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單。

該措施並非入境限制措施，而是在仁川國際機場檢疫階段加大針對感染風險高且需要集中管理對象的入境篩查力度。體溫超過37.5攝氏度的入境人員通常被歸類為有症狀者，而重點檢疫對象的標準為37.3攝氏度。若來自重點國家的入境人員體溫超過37.3攝氏度，本人及同行人員需要一同接受核酸檢測。

南韓防疫部門表示，將綜合考慮境外輸入病例數、各地確診病例數、出入境游客增勢等因素每周靈活調整該名單。

據義大利外交和國際合作部網站Viaggiare Sicuri，自12月24日起，米蘭馬爾彭薩機場將對所有來自中國的旅客（不分國籍）進行入境新冠核酸檢測。這一政策暫時執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。