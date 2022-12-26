慶祝「急診突破200萬人」！浙江一醫院大螢幕報喜　惹民怨急撤下

▲浙江台州中心醫院「喜報」服務突破200萬人次。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情高峰全民在渡劫，多地醫院門急診暴量，醫護陽性也要上崗救人。不過，浙江台州一家醫院25日竟掛出本院急診人次破200萬的喜報。台州市中心醫院工作人員25日回應表示，已向醫院領導反映這個情況，目前正在處理。網友看後怒噴，「中國特色了，這是『喪』事『喜』辦的風格。」

浙江台州市中心醫院近日在大廳大螢幕和分診小螢幕都出現了一則「喜報」，「熱烈祝賀我院急診服務人次突破200萬」。

工作人員表示，懸掛喜報發生在12月21日，當天已向醫院領導反映這個情況，目前已經撤下了相關內容。

對此，有網友表示，「急診接待200萬人就說明台州有200萬人曾受到病痛的折磨，這有什麼可報之喜？」、「救死扶傷成了一門生意，想想諷刺又好笑」、「這得是多低的情商和政治意識才想得出」、「中國特色，業績」、「典型的喪事喜辦」、「醫院拿生命當生意做！醫院領導什麼人啊！」。

台州市中心醫院是當地的著名的三甲醫院（類醫學中心），網傳的一份當地醫院綜合實力排行榜中，台州市中心醫院僅次於浙江台州醫院、台州市立醫院排名第三。

浙江省官方25日通報，目前浙江日新增報告楊姓人數已經突破100萬例，預計高峰將提前到達，並在元旦前後進入高位平台期，日新增陽性人數將達200萬例。