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全家東森一號店全新登場　12／28開幕眾多商品推限定超值優惠

東森廣場「全家」東森一號店（圖／東森購物提供）

▲東森廣場的「全家」東森一號店，將於12/28（三）正式開幕，當日推出「東森在全家」全系列商品限定優惠。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

位於東森廣場的「全家」東森一號店，是全台第一家與寵物店並設的全家便利商店，同時也是FamiSuper超市店型，將於12/28（三）正式開幕，當天凡購買「東森在全家」系列商品，即可當場兌換獨家優惠超值贈品。

開幕限定優惠包括，買東森「鋅C望」保健食品送東森自然美抗菌濕巾，購買2盒享85折。「Strawberry美莓主益」益生菌衛生棉，送益生菌護墊。東森寵物「毛骨力」保健食品，送「益菌の革命」寵物專用濕紙巾。東森料理之王料理包黑椒牛柳口味或和風咖哩雞口味其中一組，送東森料理之王料理包，口味隨機贈送，包含番茄蘑菇、蛤蜊海鮮。

東森廣場「全家」東森一號店（圖／東森購物提供）

東森廣場「全家」東森一號店（圖／東森購物提供）

另外，東森廣場即日起至1/1，凡憑東森廣場消費不限金額發票，或於東森廣場Facebook粉專按讚、打卡，並將與Shopping Wonderland或東森廣場的合照公開發佈於個人臉書，就可以搭乘廣場戶外的「超夢幻白雪旋轉音樂馴鹿」乙次。

全家便利商店東森一號店歡慶開幕，12/28（三）早上11:00開始，於店內消費滿399元，有機會獲得中獎率100%的福袋乙個，同時推出麵包、熱狗、飲料、衛生紙、生鮮蔬菜及哈肯舖「買一送一」活動，現場更準備樂事娃娃機、可口可樂專區等多種優惠促銷，當天購買威德益生菌一盒，加碼抽2包。為提供消費者便利快速服務，「全家」東森一號店推出線上點餐LINE群組，可於群組預先點餐再取餐，享受免等候、免外送費的訂取餐服務；開幕當天加入群組，立即送特製韓式雞蛋糕。

東森廣場「全家」東森一號店（圖／東森購物提供）

東森寵物廣場店也在開幕期間推出眾多犬貓熱門商品，森鮮犬貓糧、嘿囉犬糧、紐頓犬喵糧、野宴犬貓糧等飼料買一送一，還有毛孩最愛的肉泥、凍乾，及各種衣服、用品、玩具、睡窩等，並推出4大優惠活動：「滿千折抵」凡於東森寵物廣場店消費滿千元，可以東森幣258枚現折258元；「滿額好禮送」全館消費滿500元，可獲得寵物益菌棉柔濕巾50抽1包或Let’s Café中杯經典拿鐵一杯，凡消費滿888元，可獲得東森嚴選衛生紙1串；「會員來店禮」憑店內DM券可免費兌換歐司特鮮湯杯1杯或AB夾心耐咬棒1支；「LINE好友募集」凡於活動期間加入東森寵物廣場店LINE@帳號，即可獲得萌寵精美好禮1份。

▲▼東森集團費時半年耗資上億精心打造的中和新地標「東森廣場」12/15正式對外公開營業，東森集團總裁王令麟及新北市長侯友宜共同為東森廣場剪綵。（圖／記者湯興漢攝）

▲慈愛動物醫院進駐東森廣場。東森寵物總經理鄭大智（左1）、慈愛醫院東森廣場分店院長潘又瑄（左3）、新北市長侯友宜（左4）、東森購物董事長王令麟（右4）、慈愛醫院總經理葉英俊（右3） 與慈愛醫院專業醫師團隊。

▲慈愛動物醫院東森廣場分院設有手術室、X光機、ICU重症病房，醫療硬體設備齊全不亞於總院。（圖／記者湯興漢攝）

▲院內設有手術室、X光機、ICU重症病房，醫療硬體設備齊全不亞於總院。

慈愛動物醫院東森廣場分院，不僅有專業醫師可以及時診斷治療，針對急診或重症毛孩，院內設有手術室、X光機、ICU重症病房等高級醫療設備，貼心規劃多個獨立診間，讓毛孩安心看診。診間旁邊還設有全台最美的寵物友善廁所，以鮮明的黃色為主視覺，洗手槽旁邊還有給寵物使用的蓮蓬頭，明亮環境和特別加大的廁所空間，即使帶著大型犬也能輕鬆進入，不用擔心狗狗沒人顧，裡面還有折疊式嬰兒護理台，同時帶著毛孩和孩子，也能輕鬆1打2。

東森廣場「全家」東森一號店（圖／東森購物提供）

▲慈愛動物醫院東森廣場分院貼心設立寵物友善廁所。

即日起至12月31日，慈愛動物醫院東森廣場分院免費送大禮包，只要完成現場體檢、拍照打卡並加入東森寵物會員，即刻獲得毛骨力試用包3包及東森寵物美容折價券，每日限量50份，送完為止，另外加碼送指定疫苗免費券及全套血檢5折券，家中有毛小孩的民眾歡迎把握時間前往。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

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