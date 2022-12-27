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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

聯合兵種營反擊作戰　灘岸火殲發揮作戰效能

軍聞社／記者周力行臺北26日電

陸軍機步234旅聯兵3營日前在陸軍部隊訓練南區聯合測考中心接受戰力鑑測，受測部隊依想定，實施「營帶機步戰鬥隊」戰鬥射擊，遂行反擊作戰，並依反舟波射擊、灘岸火殲、灘岸戰鬥、反擊作戰等各階段，發揮聯合兵種營的作戰特性和效能。

營長戴中校表示，基地訓練期間，在各級長官及南測中心教官指導下，強化官兵本職學能，磨練聯合兵種營各級指揮官、參謀、幹部兵力運用，全營官兵深感受益良多，在返回駐地後，將持續深化基地訓練所學，厚植部隊戰力，全力達成保國衛民的目標。

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