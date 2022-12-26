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退燒藥限購令「暫不考慮」！吳秀梅：成藥庫存6個月、原料藥10個月

藥物，藥品，藥盒，切藥器，藥罐。（圖／達志影像／示意圖）

▲藥品限購令「暫不考慮」！吳秀梅：成藥庫存6個月、原料藥10個月。（圖／達志影像／示意圖）

記者嚴云岑／台北報導

憂中國大陸疫情引發搶藥潮，食藥署今（26）日下午邀集相關業者與公協會，共同研商乙醯胺酚（Acetaminophen）藥品之生產供應。食藥署長吳秀梅表示，經會議盤點，乙醯胺酚類成藥尚有5~6個月庫存，原料藥有10個月，「暫不考慮限購」。不過，吳秀梅坦言，我國乙醯胺酚原料藥高達9成來自中國，藥廠會從美國、土耳其等地找貨源，降低依賴。

今日下午共有28家原料藥、製劑廠參與會議，另有藥師公會與藥劑師公會代表數人，經會中盤點，目前國內整體乙醯胺酚藥品製劑及原料藥庫存充足，除優先確保醫療機構及藥局之調劑供應，並增加品項供民眾至藥局選購，故現階段食藥署將每週監測該類藥品之生產及原料藥取得情形，並由藥師/藥劑生加強民眾端之宣導及留意異常購買趨勢。

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食藥署科長楊博文提到，相較於今年5、6月期間國內疫情上升，目前乙醯胺酚藥品需求已緩和許多，且隨著大量乙醯胺酚原料藥於今年第三季及第四季輸入，加上隔離政策鬆綁，藥品產能穩定，目前整體乙醯胺酚藥品製劑庫存約為2.7個月健保用量、原料藥庫存有10個月以上健保用量，食藥署後續將持續監測原料藥輸入及民眾異常購買趨勢。

由於目前國產業者之原料藥來源為中國、美國、土耳其等國家，食藥署也請國產業者新增多國原料藥來源、即早訂購及增加儲備，食藥署將加速審查並協助業者取得原料藥，以確保藥品穩定供應。

不過，被問及食藥署如何認定「大量異常購買」？吳秀梅表示，目前藥品供應還有5~6個月庫存，原料藥也有超過10個月，都在食藥署的安全範圍。對於藥師公會針對藥局發出的單次限購80顆限購令，食藥署予以尊重。

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