快訊／北韓無人機侵犯領空！南韓正試圖擊落　戰機急升空

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（26）日指出，北韓（朝鮮）上午10時25分起派出數架無人機侵犯南韓位於京畿道金浦市、坡州市、仁川市江華島一帶的領空，南韓軍方則在廣播警告後，派出戰鬥機、攻擊直升機試圖將之擊落。為2017年以後，北韓時隔5年再度派出無人機。

南韓軍方透過軍事資產、肉眼偵測到北韓無人機，其大小與2014年在南韓發現的北韓無人機類似，北韓無人機越過京畿道金浦市前線的軍事分界線（MDL）以後，將之識別為無人機，數度實施廣播予以警告，之後空軍派出戰鬥機、攻擊直升機實施擊落任務。

其中，北韓甚至有數架無人機深入到南韓一般的民宅與村落。

稍早的26日上午11時39分，南韓江原道橫城郡一架KA-1輕型攻擊直升機從空軍原州基地起飛後墜落，機上2人成功逃生，消息指出該架直升機升空的任務，便是為了擊落北韓派出的無人機。

▲南韓一架KA-1輕型攻擊機26日上午11時40分墜落在江原道橫城郡。（圖／CFP）

報導指出，先前北韓曾有數次派遣無人機侵犯南韓領空的紀錄，2014年先是在京畿道坡州、江原道三陟市、白翎島等地發現北韓無人機殘骸；2015年8月，當時南北韓因軍事緩衝區（DMZ）木箱地雷事件緊張，南韓江原道華川郡軍事分界線南側上空出現數架北韓無人機侵犯；2016年1月，京畿道波州市文山邑出現北韓無人機越過軍事分界線，當南韓軍廣播後實施警告射擊，便返回北韓。

2017年6月9日，北韓無人機在南韓江原道麟蹄郡山區被發現，當時北韓無人機不僅越過軍事分界線，甚至還潛入到位於慶尚北道星州郡，彷彿入無人之境般，拍攝駐韓美軍的薩德系統（THAAD）基地，整個飛行時間約5個小時30分鐘、飛行距離為490公里，拍攝完薩德基地後欲返回北韓，但最後因引擎異常而墜落。

►北韓入侵領空！ 南韓仁川、金浦機場「飛機暫停起飛」

►快訊／南韓空軍戰鬥機KA-1墜落！

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》