台中88歲騎士閃違停！撞公車險遭輾　乘客：碰一大聲我以為做夢

記者許權毅／台中報導

台中市台中教育大學旁今（26）日下午2時許發生一起車禍，一名88歲余姓老翁沿民權路直行時，騎進一台直行公車與正準備往外切的違停轎車之間，老翁連人帶車先撞上公車，再擦撞到路邊違停轎車，人差點遭被公車輾過，所幸公車司機趕緊煞車，老翁受到驚嚇倒地，由救護人員送醫治療。

▲台中民權路今日14時許發生一起車禍，一名88歲老翁疑似為了閃避違停，撞上左側直行的公車重摔。（圖／記者許權毅攝）



事發地點在西區五權路與民權路口，公車上一名婦人目擊整個過程指出，摩托車一直往公車靠，突然「碰」一大聲，58歲呂姓司機趕緊停下來，後來看到騎士倒下來，還以為「自己在做夢」，騎士沒有被壓傷，但是疑似受到不小驚嚇。

▲▼老翁疑似受到驚嚇，公車駕駛（灰衣）還上前安撫老翁。（圖／記者許權毅攝）



第一分局警方與救護人員獲報趕抵現場後，趕緊對老翁做初步處置，詢問老翁電話或是住址時，老翁疑似因為驚嚇一度無法反應，後來才說包包裡面有證件。警方初步調查，老翁疑似為了閃避違停在紅線的37歲鄭男的轎車，才會往公車靠，進而導致車禍發生，詳細肇事原因待釐清。

▲▼公車上頭留下一大條痕跡，機車側邊刮傷。（圖／記者許權毅攝）



事故發生後，呂男指著車上痕跡向警方表示是遭余男撞擊，也當場關心余男，安撫老翁去醫院檢查一下比較好，鄭男也向警方說，當下自己已經打方向燈，準備要駛出，仍因該路段為紅線，警方認定違停。

經警方檢測，3方駕駛均無酒駕，余姓老翁身上有擦挫傷，送往鄰近醫院治療中，另呂男與鄭男均無受傷。警方呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍之發生。