嘉義IKEA開幕「現場人潮塞爆」　全場驚喊1點：幸福城市？

▲開幕首日現場擠滿人潮。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是IKEA嘉義店開幕日，現場湧入大量人潮，臉書粉專「綠豆嘉義人」就PO出直擊畫面，驚呼史上看過大潤發最多人的一次；而大票網友也洗版留言，「大家禮拜一都不用上班喔」、「財富自由的人真多」。

600坪的IKEA嘉義店位在「大潤發賣場內」，主力產品落在家具、家飾及其他生活小物等，店內動線設計採用居家空間分區，讓消費者能體驗「類沉浸式」的購物氛圍，相關商品能在同一區域內買齊，同時也提供提貨服務，非常方便。

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在地粉專「綠豆嘉義人」稍早貼出多張照片，表示「IKEA開幕！嘉義人悠閒不是蓋的，史上看過大潤發最多人的一次，我大嘉義排隊人潮，聞名全台。」

▲逛完IKEA嘉義店，還能逛大潤發。（圖／記者蔡惠如攝）

而網友們看到這誇張的人潮，則紛紛回應「還不擴店，二樓全包當餐廳」、「不愧是幸福都市，都不用上班的」、「一堆人嫌還是爆滿」、「是排隊送金子嗎」、「嘉義發大財了」、「我大嘉義就是這麼狂」。

值得一提的是，IKEA為強化在地特色，在展間中融入嘉義建築特色，包括磨石子地板、花磚牆面等，雖然因為店中店設計無法進駐瑞典餐廳，但美食小站也有現身駐點，獨家祭出「肉鬆芋泥堡」，全台只有這裡吃得到。

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▼上班日還這麼多人。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人）