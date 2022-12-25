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高三甜美妹AirDrop收照片　打開崩潰「是我私密照」

高中女學生小芬（化名）國小時遭誘騙拍下私密照片，多年後卻又透過AirDrop收到該照片，讓小芬幾乎崩潰。（圖／本刊繪圖組）

▲高中女學生小芬（化名）國小時遭誘騙拍下私密照片，多年後卻又透過AirDrop收到該照片，讓小芬幾乎崩潰。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

AirDrop是蘋果公司的MacOS和iOS作業系統中的一個隨建即連網路，方便使用者互傳照片和檔案，近年卻不斷成為性騷擾工具。北部一名高三女生小芬（化名）日前搭公車透過AirDrop收到照片，打開後才驚覺是自己國小時遭誘騙拍下的私密畫面，童年陰影頓時重回心頭，她忍無可忍報警提告捍衛自身權益。

本刊調查，小芬長相清秀、外表甜美，一直是師長和同學眼中的「乖學生」、「好同學」，而她日前搭公車通勤途中突然接到AirDrop的傳送照片邀請，原以為是同車乘客的惡作劇，打開照片後卻讓她的情緒幾乎崩潰。

小芬收到的照片是國小時自拍的私密畫面，她當時在網路遊戲中認識一位「大哥哥」，對方以遊戲裝備為誘餌，要求小芬遵照其指令自拍，更不斷保證「我只是自己看、絕對不會外流」，小芬因年少無知、識人不明而輕信對方承諾，並將自拍照傳給該名網友，惡夢也就此展開。

「只要搜尋到某個關鍵字，到現在都能看到她的照片。」知情人士透露，該名網友收到照片後，立刻將小芬的畫面放上網路，還加上一連串汙穢不堪的形容詞，又因當時小芬穿著校服，校服上繡有其學號和足以辨別身分的資訊，有心人士立刻可以找到她本人，而照片在網路上不斷轉傳，至今仍未下架。

許多科技癡漢會選擇在捷運、公車等大眾交通工具傳送猥褻照，猶如「數位版暴露狂」。（示意圖／黃耀徵攝，圖中非當事人）

▲許多科技癡漢會選擇在捷運、公車等大眾交通工具傳送猥褻照，猶如「數位版暴露狂」。（圖／CTWANT提供）

此事很快鬧到人盡皆知，校方也啟動性平程序調查，但小芬的父母考量網路犯罪難以逮獲犯嫌，又擔心走司法訴訟會造成愛女二次傷害而沒有報警，小芬則在持續的輔導和諮商後漸漸走出陰霾，她原以為事件到此結束，但黑暗中的惡魔卻沒打算放過她。

公車上接收的照片讓小芬想起多年前陰影，她又見到在捷運上用AirDrop傳送下體照的色狼落網，幾經思考後，終於決定鼓起勇氣提告保護自己，希望能揪出幕後黑手，避免再有無辜女性受害。

由於使用AirDrop者雙方都必須是蘋果通訊產品，且需同時打開WiFi和藍芽功能，因此傳送照片者應是與小芬同在公車上的人，無奈的是，AirDrop採用無線方式傳輸，不會留下電信和電磁紀錄，當時在公車上的乘客又無法確認身分，警方盡力調查仍難以突破，犯嫌目前還逍遙法外中。

警方也提醒，使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，已涉違反散布猥褻物品罪及《性騷擾防治法》，依法最高可處2年有期徒刑及10萬元罰鍰；若傳送未成年猥褻照片可能涉及《兒童及少年性剝削防制條例》，一般民眾在使用手機時應注意網路安全設定，勿使用來路不明的網路分享源，更勿隨便開啟內容不明之郵件或訊息以避免受害。

AirDrop是蘋果公司的MacOS和iOS作業系統中一個隨建即連網路，方便使用者互傳照片和檔案，近年卻成為性騷擾工具。（圖／翻攝蘋果官網）

▲AirDrop是蘋果公司的MacOS和iOS作業系統中一個隨建即連網路，方便使用者互傳照片和檔案，近年卻成為性騷擾工具。（圖／CTWANT提供）

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