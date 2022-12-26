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悚照慎入！他天冷用暖暖包「慘二度燒燙傷」　焦皮翻起達10cm

▲使用暖暖包務必留意燒燙傷風險。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲一名80歲老人家使用暖暖包，竟造成二度燒燙傷。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

記者楊晏琳／綜合報導

寒流發威，不少人會使用暖暖包取暖，但小心其中隱藏燙傷風險！一名80歲老人家因天冷使用暖暖包，沒想到竟造成二度燒燙傷、大範圍破皮，醫師提醒民眾務必多加留意。

重症胸腔科醫師蘇一峰今早在臉書分享，家屬因天冷，替一名臥床80歲老人家使用暖暖包幫腳取暖，結果竟造成患者燙破皮、大範圍脫皮，二度燒燙傷約10公分。照片中的皮膚被燙到焦黑翻起，露出裡層粉色皮膚，十分嚇人。

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皮膚科醫師蔡逸姍也曾提醒，暖暖包41°C的溫度若直接接觸皮膚連續超過10分鐘，即可能產生三度燙傷，「換句話說，今天拿了一個手持的暖暖包，貼在皮膚上甚至用護腰、其他東西把他固定住都可能造成燙傷。」因此在使用暖暖包時務必特別小心留意。

蔡逸姍分析3種人特別要注意暖暖包的使用，包括老人、幼童及行動不便者，此類人在使用上感覺相對沒那麼靈敏，無法立即的移開燙手的暖暖包，因此也特別容易燙傷。再來，本身患有糖尿病、神經病變或是血液循環不佳的患者也要留意，尤其糖尿病患者不易感覺熱燙感，以為溫溫熱熱很舒服，事實上很可能已造成二度或三度燙傷。

她也提醒，暖暖包是能讓手部、局部保暖的好方法，但在使用時需注意手持暖暖包因溫度較高，切勿直接停留於皮膚上，同一位置超過10分鐘，恐引發燙傷、起水泡等嚴重後果。正確使用可保暖，但錯誤使用對人體仍存在高風險。

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