獨／爆乳辣妹抗寒！屁股蛋緊貼熱舞炒熱聖誕　他羞喊：血壓飆高

記者吳奕靖／高雄報導

天氣雖然冷，不過高雄市就有一家餐廳在聖誕夜的時候推出「辣妹猛男秀」的桌邊服務，辣妹不但大露屁股蛋，猛男更是大方讓女客人感受「全身肌肉」，瞬間點燃餐廳內的火熱氣氛，還有老婆慫恿老公去感受。

▲高雄市一家餐廳慶祝聖誕夜，找來辣妹猛男大跳熱舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

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24日晚間7點鐘，隨著音樂穿著紅色緊身類似比基尼的女舞者亮相，仔細一看真的是十分火辣養眼，因為整個屁股蛋都露了出來，而且高雄氣溫很低，但這兩名女舞者絲毫一點都沒感覺，大膽擺動自己的身體，甚至要男客人坐在椅子上，她們近身熱舞，讓其他人的情緒也激動了起來，瞬間氣氛爆表。

而這兩名女舞者逐桌跳舞，有老婆叫老公大膽體驗，也有用餐的情侶，男友的求生意志很強烈，當場以「我血壓高」來婉拒，也有一名男客人面對熱舞女郎，是一臉裝鎮定，手上忙著剝蝦，眼睛都不敢亂飄，對面的女性友人還要他多看幾眼，讓這名男客人一臉苦笑。





▲高雄市一家餐廳慶祝聖誕夜，找來辣妹猛男大跳熱舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家餐廳慶祝聖誕夜，找來辣妹猛男大跳熱舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

不只有男客有福利，就連女客人也被顧及，兩名知名男舞者，也沒在客氣，脫掉了上衣，露出上半身的肌肉，讓女客人也是瞪大了眼睛，男舞者也是貼身熱舞，還不時拉著女客的手來感受「肌肉」硬度，說實在的，半害羞半推託，還不忘叫朋友來幫忙拍照，開不開心，臉上已經寫滿了答案。

原來這家餐廳在耶誕夜的時候，為了炒熱氣氛，所以找來2對男女舞者來跳熱舞，就有從台北下來的用餐男性顧客表示，這種感覺很不錯，而他的老婆也肯定有炒熱到氣氛，至於會不會生氣？她說這樣還好，這種級數還好，「不要脫來脫去就好，是有娛樂效果」。

▲高雄市一家餐廳慶祝聖誕夜，女顧客體驗猛男肌肉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一家餐廳慶祝聖誕夜，找來辣妹猛男大跳熱舞 。（圖／記者吳奕靖攝）