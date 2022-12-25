碎片砸車影片曝！中山高砂石車爆胎3車遭擊落　司機賠慘了　

記者蔡文淵／苗栗報導

國道一號南下111公里，也就是苗栗頭份路段，24日下午1點30分左右，一輛由44歲的李姓駕駛所開的砂石車，行駛於外側車道，發生爆胎，碎片飛散擊中同向的兩輛自小客車，另外一輛自小客車則是輾到碎片造成爆胎，所幸都沒人傷亡，酒測值均為零。砂石車司機除了吃上3千到6千元罰單外，還需要賠償其他車輛的維修費用。

▲一部砂石車24日下午行經國道1號高速公路南向頭份路段爆胎，碎片砸中2部同方向自小客車，也造成另1部車爆胎，幸無人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）