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春節10天連假「0-5時國道免收費」　7大疏運措施出爐！最塞時段曝

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節連假期間國道車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

明(112)年春節連假為112年1月20日(小年夜)至1月29日（初八），共計10天假期，交通部高公局表示，112年1月20日至1月29日，每日0至5時暫停收費，另國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

高公局依歷次春節連假國道車流特性研判，除夕前以返鄉南向車流為主，初一至初三以旅遊南向車流為主，初三至初七以旅遊及收假北向車流為主，初八則為收假北向車流。

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高公局表示，1月24日至26日(初三至初五)為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分瓶頸路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段將壅塞至隔日凌晨才紓解。

高公局建議，欲利用初三至初五北返民眾多利用公共運輸，若需長途開車北返，請多利用台61替代道路，如一定要使用國道，請南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發，或可延後於初七至初八再出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

▲112年春節國道疏運措施。（圖／高公局）

▲112年春節國道疏運措施。（圖／高公局）

112年春節連假國道疏運措施如下：
一、匝道封閉：
(一)112年1月22日(初一)至1月24日(初三)，每日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(二)112年1月24日(初三)至1月26日(初五)，每日12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

二、高乘載管制：
(一)112年1月25日(初四)，13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。
(二)112年1月24日(初三)至1月29日(初八)，每日15至20時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。.

三、收費措施：
(一)單一費率：112年1月20日至1月29日。
(二)路段差別費率：112年1月20日至1月29日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：112年1月20日至1月29日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：
112年1月19日12時至112年1月29日24時止，本局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。

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