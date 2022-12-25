順利連任林姿妙副手底定　宜縣府秘書長林茂盛升任副縣長

▲林姿妙一向倚重的宜縣府秘書長林茂盛升任副縣長，並暫代秘書長一職。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙順利連任，25日上午她在縣民大廳宣誓就職後，並將主持縣府小內閣布達及宣誓，目前，縣府人事異動中，僅副長一職，副縣長林建榮卸任，由林姿妙一向倚重的宜縣府秘書長林茂盛升任副縣長，並暫代秘書長一職。

宜縣府25日所布達的政務主管，包括：副縣長林茂盛、社會處處長林蒼蔡、勞工處處長林文裕、秘書處處長曾成陽及文化局局長呂信芳等5人，均為現任的小內閣成員，其中副縣長一職，由原縣府秘書長林茂盛陞任。

林次妙表示，過去4年因為整個縣府團隊的努力，取得許多優異 的成績，宜蘭縣在幸福城市的評比裡名列前茅，顯示出每位同仁都很 用心、很認真，每個局處都很棒。因此，縣府小內閣人事以穩定為主。她也特別感謝原副縣長林建榮，在她上一個任期內，不吝向縣府團隊 傳承多年的公務智慧與寶貴經驗。

林姿妙說，這幾年縣府積極改善債務，長短債都有明顯的減少， 也推動各項縣民有感的政策，2022幸福城市大調查中，宜蘭縣整體競爭力是非六都縣市的第5名，其中施政力與社福力更是名列非六都縣市的第2，這都歸功於所有同仁的付出與貢獻，她期許縣政團隊在既有基礎之上，為了縣民福祉，繼續戮力從公，共同拚出宜蘭好生活。