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大陸 大陸焦點 特派現場

太突然了！陸村醫吐防疫心酸「2周開不出藥」：只能安慰病人　

▲▼ 大陸疫情,大陸鬆綁,大陸解封。（圖／澎湃新聞）

▲哈爾濱雙城區一家民營診所將針灸室改為發熱診室。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

處於「防疫末梢」的大陸村醫近期面臨人手不足和嚴重的藥物短缺。一名哈爾濱診所的醫生直言，他已經3年沒有接診發燒病人，像他這樣的基層醫生是不能接診類似新冠的患者，突然放開的疫情讓他「有點懵」。

據《澎湃新聞》報導，大陸的醫療資源分布不均衡，最優質的醫療資源集中在少數公立「三甲醫院」，而佔到多數的基層醫療機構「勢不單卻力薄」。

抗疫專家張文宏日前曾指出，「我們的社區醫生，將面臨有史以來最大規模的新冠感染浪潮」 ，接下來，社區層面的基層醫生將面臨99%以上的新冠防疫壓力，來避免患者大量衝擊二級、三級醫院。

多名基層醫生共同表示，眼下藥物短缺、人手緊張，尤其是處於「防疫末梢」的村醫，面對的是「歷史欠賬」，但醫生們都在努力的扛。

湖北黃岡市蘄春縣某村衛生室的村醫楊維表示，鎮衛生院大約有2周開不出感冒發燒等藥物，面對求醫問藥的輕症村民，他只能安撫、寬慰他們居家休息。

「三年不讓接診，太突然了」，哈爾濱診所醫生李同表示，12月15日上級下達的文件通知非常明確，要求「發熱門診應開盡開」、「新冠肺炎和基礎疾病應治盡治」。

面對這樣的變化，李同直言「有點懵」。此前，大陸基層醫療衛生機構一直被要求不得接診發熱、乾咳、流涕、腹瀉等10種類似新冠症狀患者，退燒藥物同樣被管控售賣，存量有限。

病人湧來，重慶市忠縣某鎮衛生院院長張志剛，明顯感覺到醫療資源跟不上。報導指出，鎮上常住人口約2萬人，衛生院目前有70張床位，全部住滿，其中有一些是慢性病人。

自12月10號左右開始，每天衛生院都要接診幾十名發熱患者，最近一周來的患者以老人和小孩為主，院裡儲備的退熱藥物很快就見底。

衛生院有44名醫護人員，其中30名正式職工，14名聘用職工，半個月來，被感染的已經過半。 張志剛感嘆，他應該也陽了，但「懶得測了」。

目前，衛生院分兩班倒，醫護不管陽性與否均可以上崗，如果症狀很重撐不住的可以提出調換，但「只要撐的住的都正常工作」。

張志剛表示，自15日開始，藥物短缺情況有了好轉，縣里每天會給鎮衛生院配20至30盒退燒藥物，不過現在是「上面分配多少都不夠，即使我們已經限定一人一盒甚至兩人一盒 ，藥物還是秒被搶空。但起碼勉強維持住了形勢，讓有需要的患者能用藥。」

▲▼ 大陸疫情,大陸鬆綁,大陸解封。（圖／澎湃新聞）

▲村醫11月初在大雪天為居民做核酸檢測。（圖／澎湃新聞）

其他地方的衛生院也面臨藥物短缺的問題，長沙市雨花區下屬鎮中心衛生院院長彭鳴表示，特別是退熱藥，進貨阻滯很嚴重，有時廠家有貨，但就是送不到，因為物流公司員工感染人數多，沒有足夠人力保障物流，大量的藥物卡在了工廠和醫藥公司之間。

李同說，其實基礎醫療機構的很多資源都是現成的，盤活一下就能用，比如床位、醫生，「但有沒有足夠的藥品，去應對短時間內增加的這麼多的發熱病人，這個我是比較擔心的。」

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