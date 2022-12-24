擊斃安倍晉三兇嫌精神鑑定結果出爐　檢方擬明年初「殺人罪」起訴

▲山上徹也移送檢方。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

日本前首相安倍晉三今年7月在奈良為參議院選舉進行造勢演說時，慘遭42歲的兇嫌山上徹也持自製手槍擊斃，山上徹也事後坦承犯案動機與統一教會有相當大的關係。奈良地方檢察廳表示，從精神鑑定的結果來看，山上並未罹患任何能影響正常思考的精神疾病，因此擬訂於明年1月13日以殺人罪正式起訴。

根據日媒《讀賣新聞》，考量到山上徹也的精神狀況，檢察廳不斷爭論山上是否具有刑事責任能力，因此決定從今年7月25日至11月29日為止的4個月時間，定為山上的鑑定留置時間，透過精神專科醫師反覆與山上進行對話，調查並釐清山上的成長經歷背景與案發當時的精神狀態，地方檢察廳則聆聽結果。

關係人士指出，地方檢察廳在山上徹也的精神鑑定結果上，認定山上並無罹患能影響判斷是非能力的精神疾病，且山上能夠準備自製手槍、調查安倍晉三的演說行程，甚至能夠精準擊殺安倍，考量到山上能夠依照事前準備計畫精準犯案，檢察廳認為山上具有刑事責任。

報導指出，山上徹也7月8日上午11時在奈良縣奈良市近鐵大和西大寺站前，槍殺正在進行街頭演說的安倍晉三，被以涉嫌殺人未遂的現行犯當場逮捕，直到安倍最後失血過多身亡，山上於7月10日被轉為殺人嫌疑，移交檢察廳。

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