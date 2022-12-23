「神鬼先知」預言2023年7大災難！恐爆世界大戰　國際出現新秩序　

▲法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

有「神鬼先知」之稱的法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）在西元1566年去世前，曾寫下6000多則預言，曾精準預測中希特勒崛起、人類登月和911事件等，而他預言2023年將有「撼動全球」的7件大事發生，包含第三次世界大戰、登陸火星任務失敗等，甚至還可能因糧食危機出現「人吃人」的景象。

1.人類可能登陸火星

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）曾發下豪語，聲稱要在2029年登陸火星，但諾斯特拉達穆斯認為，火星行動在2023年會遇到重大挫折，「火星上的天火將會熄滅。」

2.食人族在地球上行走

在糧食價格不斷上漲之際，諾斯特拉達穆斯也給出了恐怖預言，他認為人類為了生存，將開始採取絕望的手段，包含同類相食，「沒有院長、沒有僧侶、沒有學習的新手；蜂蜜比蠟燭還要珍貴」、「一蒲式耳（bushel，農產品單位）的小麥如此之高，以至於人們會吃掉自己的同類」。

▲烏俄戰爭引發全球糧食危機。（圖／達志影像／美聯社）



3.第三次世界大戰

諾斯特拉達穆斯在預言書中提到「大戰的7個月裡，人們死於罪惡」，被認為是在預言第三次世界大戰，可能是俄烏戰爭規模擴大，或是台海衝突爆發導致美國捲入恐怖核戰。不過，他也提到「盧昂、埃夫勒不會落入國王手中」，似乎意指這2個法國城市能逃過災禍。

4.新教宗上任

天主教會的現任教宗（羅馬主教）為現年85歲的方濟各（Franciscus PP.），然而，他可能在2023年卸任，而接替他的新教宗將是一名具有威脅性的領袖，恐製造不少醜聞。因為諾斯特拉達穆斯早已寫下，「在對神聖羅馬教會的最後迫害中，將有羅馬人彼得，他將在許多苦難中牧養他的羊群，之後七丘之城必被摧毀，可怕的審判者將審判人民。終結。」

▲烏俄戰爭持續至今已近10個月。（圖／路透）



5.天上之火

諾斯特拉達穆斯也預測了2023年「皇家宮殿將燃起天火（Celestial fire）」，這被解讀為世界將發生顯著的變化，在文明的灰燼中出現一種新秩序，也有另一部分的人認為這可能意味著一個「時代的終結」。

6.全球暖化

諾斯特拉達穆斯認為，地球的溫度將進一步上升，海平面也會升到意想不到的高度，「就像太陽一樣照亮大海，黑海的魚將全部沸騰，當羅德島（Rhodes ）與熱那亞（Genoa）淪為半飢餓的時候，當地人就苦了。」

7.世界新秩序

有趣的是，諾斯特拉達穆斯在書中談到了2個大國將組成聯盟，建立「新的世界秩序」，而這個新的聯盟將是由強者和弱者，甚至是由男性和女性領導人聯手合作。不過，雖然2大國聯盟將發揮作用，可惜的是效果並不會持續太久。