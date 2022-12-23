　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

「神鬼先知」預言2023年7大災難！恐爆世界大戰　國際出現新秩序　

▲▼法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）。（圖／翻攝自推特）

▲法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

有「神鬼先知」之稱的法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）在西元1566年去世前，曾寫下6000多則預言，曾精準預測中希特勒崛起、人類登月和911事件等，而他預言2023年將有「撼動全球」的7件大事發生，包含第三次世界大戰、登陸火星任務失敗等，甚至還可能因糧食危機出現「人吃人」的景象。

1.人類可能登陸火星

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）曾發下豪語，聲稱要在2029年登陸火星，但諾斯特拉達穆斯認為，火星行動在2023年會遇到重大挫折，「火星上的天火將會熄滅。」

2.食人族在地球上行走

在糧食價格不斷上漲之際，諾斯特拉達穆斯也給出了恐怖預言，他認為人類為了生存，將開始採取絕望的手段，包含同類相食，「沒有院長、沒有僧侶、沒有學習的新手；蜂蜜比蠟燭還要珍貴」、「一蒲式耳（bushel，農產品單位）的小麥如此之高，以至於人們會吃掉自己的同類」。

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰爭引發全球糧食危機。（圖／達志影像／美聯社）

3.第三次世界大戰

諾斯特拉達穆斯在預言書中提到「大戰的7個月裡，人們死於罪惡」，被認為是在預言第三次世界大戰，可能是俄烏戰爭規模擴大，或是台海衝突爆發導致美國捲入恐怖核戰。不過，他也提到「盧昂、埃夫勒不會落入國王手中」，似乎意指這2個法國城市能逃過災禍。

4.新教宗上任

天主教會的現任教宗（羅馬主教）為現年85歲的方濟各（Franciscus PP.），然而，他可能在2023年卸任，而接替他的新教宗將是一名具有威脅性的領袖，恐製造不少醜聞。因為諾斯特拉達穆斯早已寫下，「在對神聖羅馬教會的最後迫害中，將有羅馬人彼得，他將在許多苦難中牧養他的羊群，之後七丘之城必被摧毀，可怕的審判者將審判人民。終結。」

▲▼烏克蘭東部利西昌斯克市（Lysychansk）遭砲轟的建築物冒起濃煙。（圖／路透）

▲烏俄戰爭持續至今已近10個月。（圖／路透）

5.天上之火

諾斯特拉達穆斯也預測了2023年「皇家宮殿將燃起天火（Celestial fire）」，這被解讀為世界將發生顯著的變化，在文明的灰燼中出現一種新秩序，也有另一部分的人認為這可能意味著一個「時代的終結」。

6.全球暖化

諾斯特拉達穆斯認為，地球的溫度將進一步上升，海平面也會升到意想不到的高度，「就像太陽一樣照亮大海，黑海的魚將全部沸騰，當羅德島（Rhodes ）與熱那亞（Genoa）淪為半飢餓的時候，當地人就苦了。」

7.世界新秩序

有趣的是，諾斯特拉達穆斯在書中談到了2個大國將組成聯盟，建立「新的世界秩序」，而這個新的聯盟將是由強者和弱者，甚至是由男性和女性領導人聯手合作。不過，雖然2大國聯盟將發揮作用，可惜的是效果並不會持續太久。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
李昇基雙重打擊！恩師也暗摃他代言費　帳目表讓韓網驚呆
警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了
新北公司被撒冥紙+潑漆！　2惡煞到案年僅15歲
快訊／陳時中發6點聲明！　還原BNT疫苗真相
快訊／小甜甜退出教會！　宋逸民怒發3聲明：私生活有極大狀況
正妹拳擊手「猛掀衣」放送雙乳！　主持人驚呆
快訊／88會館案延燒！　錢帥君男友跨海發聲明
寒流最強時刻到！　15縣市「急凍6°C以下」
丈夫車停好　「老婆從天而降」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

「神鬼先知」預言2023年7大災難！恐爆世界大戰　國際出現新秩序　

外帶壽司詭加「老人味」！他吃完才發現嚇傻　結局烏龍一場

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

「神鬼先知」預言2023年7大災難！恐爆世界大戰　國際出現新秩序　

外帶壽司詭加「老人味」！他吃完才發現嚇傻　結局烏龍一場

屏東縣警陸續完成刑事實驗室　打擊犯罪發揮鑑識最大戰力

韓國女神宣美SUNMI首次台南演出　歡迎民眾一同歡度耶誕佳節

精品名錶搶先看　新竹分署名錶「拍前鑑賞」一早就有人排隊　　

總統「論文門」開庭罵法官混蛋　北院告發律師張靜涉侮辱公務員

特助違規被開單還「要警寫報告」　劉世芳代替道歉：錯誤示範不容發生

統籌稅款超徵！　1／18前可獲637億紅包

「柯黑魔王」王世堅昔挺柯文哲貼文被翻出　柯王互動笑料多難再現

暴力介入議長選舉！　台南藍軍發「不自殺聲明」籲檢調追黑手

安心了！蔡小虎最新病況曝光　經紀人曝：有望明天出院

房地產祭「變相讓價」策略攻市　家電零售商超前布署

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

新奇熱門新聞

外帶壽司詭加「老人味」　他吃完才發現嚇傻

爸爸幫女兒取名冬溪　媽媽秒變臉

「神鬼先知」預言2023年7大災難

愛上同卵雙胞胎！男大生告白找錯人…結果悲劇了

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

「撒鹽哥」餐廳天價帳單出爐吃一頓恐破產

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

新婚1個月抓包老公外遇　人妻驚覺小三是男人

止痛藥「布洛芬」發明人　救人無數卻沒賺錢

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

這名片讓人好害羞！專務「小穴好美」

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

美魔女身材好到不科學　真實年齡讓人大吃一驚

五彩殭屍蝸牛遭「邪教式寄生」！網狂爆雞皮

更多熱門

相關新聞

神算預言明年「3驚人大事」：又有恐怖疾病

神算預言明年「3驚人大事」：又有恐怖疾病

英國自稱為「神算子」的預言家阿烏朱拉（Nicolas Aujula），在精準預言哈利梅根會上電視，將英國王室的黑暗面公諸於世後，最近再次對英國2023年的國運與王室做出了推測，聲稱英國明年恐將爆發瘧疾、一名英國人會在自行車賽中奪冠，另外英國王室還會有一名重要成員出現健康問題。

龍婆預言2023全球4災難　剩下1個月挫咧等

龍婆預言2023全球4災難　剩下1個月挫咧等

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

龍婆2022預言剩下3個　網抖：今年夠糟了

龍婆2022預言剩下3個　網抖：今年夠糟了

龍婆預言又中了！早提醒台灣918強震

龍婆預言又中了！早提醒台灣918強震

關鍵字：

預言神鬼先知

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

直擊／宣美台南記者會「驚天動地90秒」　丟下4字落跑全場錯愕

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

小甜甜「理念不合」退教會！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面