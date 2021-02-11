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「世界第2古油井」在苗栗！至今仍在生產　預計還能用20年

▲▼《世界第二老油井》出磺坑仍產天然氣 日人驚豔。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

▲台灣擁有仍在生產的最古老油田。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

石油是現代人們生活不可缺少的東西，台灣苗栗公館鄉就擁有亞洲第一口、全球第二口油井「出磺坑」，「出磺坑」1927年時最高年產量達到14.3萬桶原油，直到現在仍在產出天然氣，持續進行相關的鑽探及開發，2010年時又挖到大量天然氣，預估開發後可以使用至少20年，成為世界仍在生產的最古老油田。

根據經濟部能源局資料，「出磺坑」是清咸豐11年（1861年）由居民在後龍溪發現浮游，光緒3年（1877年）引進美國鑽井設備及技師，在出磺坑吊橋附近溪邊鑽井，並於隔年開始出油，「出磺坑」因此成為亞洲第1口、也是世界第2口（第1口在美國賓州），以現代化鑽機鑽鑿的油井。

日本1895年接收台灣後，陸續鑽井成功，並隨1912年18號井（約500公尺深）及1927年40號井（約1000公尺深）兩次技術突破，確立了出磺坑大量產油的規模，最高年產量為1927年時達到14.3萬桶原油，至1945年台灣光復為止，日人總共鑽鑿98口油井，幾乎將油田搜括殆盡、瀕臨枯竭。

▲▼《世界第二老油井》出磺坑仍產天然氣 日人驚豔。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

▲出磺坑的天然氣預計還能產出至少20年。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

台灣光復後，中油公司在出磺坑發現，深部地層蘊藏豐富天然氣，從此出磺坑重獲新生並從產油轉型為產天然氣，不過天然氣隨30年以來日夜生產，近年產量也已逐漸下降，所幸2010年起145號及146號井陸續鑽探成功，再次為礦區增加新產能，預估開發後可以使用至少20年以上。

出磺坑不但是台灣第一口井，也是世界尚在生產的最古老油田，中油公司為保存油田文化資產、讓民眾認識油氣開發生產知識，在當地建立了台灣油礦陳列館，館中有原油標本、探勘鑽井生產、油氣處理與海域探勘的資料和模型等主題展覽室，詳細記錄台灣的油礦探勘史和演進過程。

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