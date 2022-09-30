龍婆2022預言命中率高達50％！　剩下3個讓網友超抖：今年夠糟了

▲盲眼龍婆生前留下許多預言。（圖／翻攝維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga）精準預測過許多國際重大事件，而她針對2022年的6大預測，已經有3個應驗，包含嚴重乾旱、洪水與地震災情，命中率高達50％，讓人不免擔心，在2022年結束前，其他預言也有可能應驗。

綜合外媒報導，龍婆已經離世25年，但她生前留下的預言持續到5079年，因為她認為這天就是世界末日。傳言她在12歲時意外失去視力，但卻出現了看見未來的天賦，她曾精準預言車諾比核災、黛安娜王妃過世、蘇聯解體與2004年的南亞大海嘯。

▲巴基斯坦洪災淹沒大片國土。（圖／路透）



龍婆對2022做出了6大預言，包含虛擬世界將取代現實生活、西伯利亞會有超級病毒爆發、世界各地的大城市將面臨水資源匱乏、外星人將使用小行星攻擊地球、印度會因為熱浪造成糧食短缺，以及世界各地將發生地震及海嘯。

▲墨西哥19日發生規模7.6強震。（圖／路透）



歐洲今年出現近500年來最嚴重乾旱，由肯亞、索馬利亞與衣索匹亞等國組成的非洲之角地區也面臨40年來最嚴重乾旱，數百萬牲畜死亡。澳洲在今年3月發生極端暴雨，引發嚴重洪水淹沒各地，巴基斯坦大洪水更造成超過1500人死亡，約1／3國土泡在水中如同汪洋。台灣接連在9月17、18日發生規模6.4和6.8的地震；墨西哥也在19日發生規模7.6強震。

▲荷蘭瓦爾河水位降低，甚至能見到裸露的河床、河床上的腳踏車。（圖／路透）

截至目前為止龍婆的預測命中率高達50％。距離2022年結束還剩3個月，其餘3項預測是否應驗，讓網友們感到非常緊張，尤其受到極端高溫影響，讓農業大國印度的糧食生產確實受到威脅，烏俄戰爭也讓全球糧食供應陷入短缺，「今年已經夠慘了拜託別再來」、「希望剩下三個月能平安」、「這真的是全球危機」。

龍婆還預測，由於器官複製和移植技術進步，人類的平均壽命到2046年將超過100歲；而2023年地球軌道可能出現改變，太空人則會在2028年登上金星。

龍婆的粉絲指出，龍婆的預言命中率高達85%，過去已精準言中911恐怖襲擊、全球暖化、日本海嘯地震、歐巴馬當選總統、伊斯蘭極端分子入侵、南亞大海嘯、英國脫歐等大事，不過有專家認為，其準確度頂多只有68%，因為其中不少預言，如第三次世界大戰、俄羅斯總統被暗殺、核戰等都未發生。

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