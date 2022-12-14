曾命中梅根決裂王室！神算預言明年將爆恐怖疾病　查爾斯健康現危

▲阿烏朱拉曾精準預言哈利梅根會在電視上大講英國王室的壞話。（組圖／翻攝自阿烏朱拉臉書、路透）

記者葉睿涵／編譯

英國自稱為「神算子」的預言家阿烏朱拉（Nicolas Aujula），在精準預言哈利梅根會上電視，將英國王室的黑暗面公諸於世後，最近再次對英國2023年的國運與王室做出了推測，聲稱英國明年恐將爆發瘧疾、一名英國人會在自行車賽中奪冠，另外英國王室還會有一名重要成員出現健康問題。

據《每日星報》報導，阿烏朱拉表示，2023年對英國王室將會是「極其困難」的一年，「我認為王室的收入和受歡迎程度都會下降，因此他們可能會賣掉他們的房產，或將部分產業轉變成飯店，不得不進行多角化運營」。他也預言，今年才剛登基為王的查爾斯三世會出現健康問題，「這可能和他的心臟或血液循環有關」。

▲阿烏朱拉預測查爾斯三世明年會出現心臟或血液循環問題。（圖／路透）

報導稱，阿烏朱拉對英國王室的殘忍預言，不幸地與保加利亞預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga）類似，讓人不得不重視他的這一系列推斷。他也指出，明年世界將面臨一連串的恐怖自然災害，其中包括瘧疾的爆發以及大規模洪水，另外也有可能出現令人擔憂的停電。

阿烏朱拉聲稱，他自17歲開始經常會陷入「恍惚的狀態」，並在睡夢中見到與未來相關的畫面。他補充，他最近見到了一幅王宮或總統辦公大樓著火的場景，提醒人們一定要多加注意。不過，在預言了好幾項厄運後，阿烏朱拉也為英國人捎來了好消息，因為他預測「有人會在某個自行車比賽中舉著英國國旗，他似乎打破了某項記錄」。