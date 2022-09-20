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龍婆預言又中了！2022六大災難3件已發生　早提醒台灣918強震

▲「盲眼龍婆」曾預言2022年會發生6件大事，其中3件已經發生了。（圖／翻攝維基百科）

▲「盲眼龍婆」曾預言2022年會發生6件大事，其中3件已經發生了。（圖／翻攝維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

保加利亞預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga）雖已逝世25年，但因生前的預言死後仍精準命中911事件、伊斯蘭國崛起、英國脫歐等大事，而被信徒奉為「最準靈媒」。預言已持續到5079年的龍婆，生前曾預言2022年會發生6件大事，而其中乾旱、洪水和地震3件大事，如今皆已發生。

據《紐約郵報》報導，龍婆生前曾對2022年做出6大預言，其中包含虛擬世界將取代現實生活、西伯利亞會有超級病毒爆發、世界各地的大城市將面臨水資源匱乏、外星人將使用小行星攻擊地球、印度會因為熱浪造成糧食短缺，以及世界各地將發生地震及海嘯，尤其是澳洲及亞洲部份地區會發生洪水。

截至目前為止，義大利、葡萄牙已發生自1950年來最嚴重的乾旱，而澳洲更是在今年3月發生極端暴雨，引發嚴重洪水淹沒各地、數萬人緊急撤離，就連第3大城布里斯本也幾乎被洪水淹沒。

除此之外，台灣接連在9月17、18日發生規模6.4和6.8的地震，造成至少1人死亡、多個房屋和橋樑倒塌，而墨西哥也在當地19日發生7.6強震，顯示龍婆2022年的6大預言已至少兌現3件，命中率達50%。

龍婆的粉絲指出，龍婆的預言命中率高達85%，過去已精準言中911恐怖襲擊、全球暖化、日本海嘯地震、歐巴馬當選總統、伊斯蘭極端分子入侵、南亞大海嘯、英國脫歐等大事，不過有專家認為，其準確度頂多只有68%，因為其中不少預言，如第三次世界大戰、俄羅斯總統被暗殺、核戰等都未發生。

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