31年血腥懸案！名古屋孕婦遭「剖腹取嬰」　子宮塞電話+可愛鑰匙圈

▲名古屋孕婦剖屍取嬰被殺案現場。（圖／翻攝天涯社區）

國際中心／綜合報導

座落於日本愛知縣西部、擁有濃厚歷史文化氣息的名古屋，31年前竟發生駭人聽聞的「孕婦虐殺案」，凶手不但剖腹取出嬰孩，還在死者子宮內塞入電話、和一個來路不明的可愛米奇鑰匙圈，而這起凶案至今仍未偵破，凶手是誰依然是個謎。

1988年3月18日，上班族守屋靖男（假名，31歲）結束工作後返家，但一開門後卻離奇聽見嬰兒微弱的哭聲，走進房內查看，赫見即將臨盆的妻子美津子（27歲）雙手遭人反綁，且頸部還纏繞著電暖爐的電源線，腹部遭人以利刃剖開，滿是鮮血的雙腿間還有個嬰兒孱弱地哭泣，嚇得守屋奪門而出並報警求救。

守屋向警方供稱，太太懷孕數個月，案發當天已經過了預產期5天，擔心獨自在家的妻子隨時會臨盆，因此他每天都固定會撥打2通電話回家詢問狀況；當天下午1時許，他曾打電話回家過一次，那時候美津子還有接起，並未有異狀，但當他傍晚近7時下班、準備離開公司之際又再撥打了第二通電話，但卻始終無人接聽。

守屋表示，當下他也並未多想，待約1小時候回到家門前時，發現屋內竟無一絲光亮，開門後還聽見嬰兒哭聲，循著聲音走進房內後，赫然發現妻子早已遭「剖腹取嬰」慘死；當下他嚇得跑向玄關要撥打電話求救，但原本放著電話的地方卻空無一物，他沒有任何時間思考，只得轉而下樓向鄰居求救，雖然美津子已經明顯死亡，但幸運的是孩子存活了下來。

警方事後進入屋內調查，發現美津子腹中嬰兒被取出後，凶手還變態地將原本放置在玄關的電話、和一個來路不明的米奇鑰匙圈塞入子宮中，手法極其殘酷變態；令警方訝異的是，凶手在犯案後完全未在現場留下蛛絲馬跡，整個屋內找不到任何指紋，且死者遺體也未有遭到強暴的跡象，現場也無激烈抵抗痕跡。

此外，警方經過一番搜索，發現屋內損失的財物僅有美津子錢包中的幾千元日幣，除此之外值錢的物品一概完好，凶手不為色也不為財，那究竟殺人動機為何？警方無奈之餘只能展開地毯式搜索，逐一調查了公寓附近的435名民眾，但卻未發現可疑人物，僅能推測凶手可能是對孕婦有異常偏好的心理變態。如今這起「孕婦剖腹取嬰案」過了31年仍未偵破，且早在2003年就已過了追訴期，成為日本歷史上一樁無解的驚悚懸案。