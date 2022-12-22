媽怨2歲女難帶！星座曝光　醫秒問出「3症頭」：不好惹

▲巫漢盟常發文分享親子互動。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師巫漢盟分享看診時，見一名媽媽抱怨2歲多女兒很難帶，結果他秒問出對方的「3個症頭」，原來女童是獅子座，剛好和他女兒同星座。他直呼，「妳的辛苦我懂！獅子女不是好惹的！」

巫漢盟21日在「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書發文表示，這位媽媽帶2歲多的妹妹來打疫苗，離開診間前順口問了，「為什麼我家女兒帶起來那麼辛苦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

巫漢盟趕緊偷瞄了一下女童病歷，並還原他和該媽媽的對話：

巫漢盟：她是不是很有自己的意見？



媽媽：對耶...



巫漢盟：她是不是什麼事都想自己來？



媽媽：的確很常這樣，但很多事她都還做不來，結果搞得一團亂...



巫漢盟：她是不是脾氣也不太好？



媽媽：是呀...不順她意時，她常常在生氣呀！而且一次可以哭超級久的！不過阿包醫生你怎麼那麼厲害，怎麼都知道她的症頭啊？

巫漢盟：喔...那是因為妹妹跟我家小喵是同一天生日，小喵她現在也是有以上種種症頭，我和老婆每天還在持續跟她過招中...

巫漢盟寫道，「妳的辛苦我懂！獅子女不是好惹的！」許多家長也留言，「哈哈哈原來也是獅子女！我家也一隻2歲4個月的獅子女」、「我也有一個難搞的獅子座女兒，完全一模一樣」、「獅子女真的恰北北！小女兒從早產兒加護病房，兇到現在2歲4個月依舊很兇！」

▼巫漢盟直呼「獅子女不好惹」。（示意圖／記者李毓康攝）