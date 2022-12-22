難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」　一個人爽爽過別來煩

▲有些星座單身越久擇偶條件越嚴格，寧缺勿濫。（示意圖／取自LibreStock網路）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣冷許多單身男女都渴望找到另一半取暖共度浪漫聖誕節，但即使魯了再久都不想將就，單身越久擇偶條件越嚴格，可說是各種挑剔。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》即分享「單身越久眼光越高」星座名單，甚至認為一個人舒服自在，沒有束縛不用被管，不需要有人來拖累自己。不少網友看完瘋喊準，「就單身一輩子了吧」。

安德魯分析單身越久越挑的星座名單，除了參考太陽外，一定要參考月亮星座：

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1.雙子座

能言善道又聰明機伶的雙子座，雖然年輕時容易被愛情沖昏頭，但學習力強會從失敗經驗中記取教訓。雙子喜歡交朋友，人看得多懂得就越多，視人的眼光也越來越精準，從中了解自己想要什麼，尤其他/她最怕談麻煩的戀愛，在曖昧期就能看出對方會不會很黏人，是否會替自己帶來麻煩，單身久了反而覺得一個人也很自在，面對無法加分的戀情反而會很理智。

2.金牛座、處女座

這兩星座進入愛情前像個小偵探有很長試探時間與觀察期，雖然踏入愛情的速度較慢，但絕對是認定了、穩定了，屬於細水長流越來越愛的類型。一旦單身久了看待愛情也變得更理智，會停下來思考更多現實層面問題，擇偶條件自然越趨嚴格。

隨著時間的累積，兩星座不論是財富或工作經歷也越活越優秀，但尋找愛情的眼光卻不太準確，年少時在愛情路上跌跌撞撞，導致後期談戀愛時總會想很多。尤其獨立的特質使他/她們認為一個人就可以很精采，除非對方夠優秀、門當戶對實力相當才有辦法吸引注意，否則不會降低自我標準在愛情裡湊合，單身越久越理性面對。

3.天蠍座

天蠍座一旦愛了就會全心投入，感情對他/她很重要，絕不會委曲求全，隨便開啟一段「沒什麼感覺」的戀情。單身的天蠍想做什麼就做什麼沒人管，一個人照樣活得開心快樂，因此想追他/她具有一定困難度，特別是單身很久的天蠍心如止水，要再激起激情，一定要是個狠角色。

天蠍座很會看人、懂得洞悉人性，看多了世間冷暖，即使渴望愛情卻也很難相信愛情，就得看過去的感情經歷是否為他/她帶來傷害。天蠍的療傷期很長，一朝被蛇咬十年怕草繩，單身久了要再開啟一段戀愛就會把擇偶標準拉得更高，甚至會出很多考題讓對方知難而退或測驗是否真心，通常在這關就會嚇跑很多人。

4.天秤座

單身上癮的天秤座不是沒桃花，但可能年輕時對愛情的憧憬加上在感情中失衡，隨著幾次戀情碰壁與年紀增長後逐漸把重心轉移到自己身上。年輕時依賴感重，一旦獨立起來卻是相當享受，可以比誰都能幹、不需要任何人。因此在擇偶標準上不管挑顏值、能力都會較高，單身越久眼光會再拉高。

單身久了的天秤座很享受一個人，不用配合對方、不需要被管，雖然嘴上偶爾唸著「好想談戀愛」，事實上很享受獨自一人自由自在的舒服狀態。情場失意會將重心轉移到興趣或衝刺事業的他/她，少了愛情束縛，沒有另一半煩反而在其他領域表現更出色，雖然少了對愛情的憧憬，但更多的是實際面的考量。