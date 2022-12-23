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蔡英文「論文門」案火爆辯結　纏訟3年北院更一審今下午宣判

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

▲滯留美國未歸的媒體人彭文正，提告要求確認總統蔡英文博士論文不存在。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正主張總統蔡英文的英國倫敦大學政經學院（LSE）博士學位有疑慮，2019年訴請台北地院確認蔡英文1984年版的LSE博士論文不存在，過程中衍生彭文正與委任律師屢次槓上承審法官張詠惠的風波，包括至少3度聲請法官迴避、告法官求償等訴訟，彭文正都敗訴。張詠惠一審判彭文正敗訴，經高院發回更一審，仍由張詠惠審理，上月（11月）30日在火爆言詞交鋒中辯論終結，將於今（23日）下午5點宣判。

彭文正委任律師張靜於更一審辯論終結時，當庭拍桌大罵張詠惠「混蛋」，開完庭並代表彭文正告張詠惠侵害彭文正訴訟權益，求償165萬元，北院已受理，這也是彭文正因本件「論文門」案第2度告張詠惠求償，前次求償200萬元，一審判彭文正敗訴，已上訴高院二審審理中。

▲▼北院審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」案辯結，蔡英文委任律師連元龍（穿西裝者）否認當庭爆粗口，彭文正委任律師張靜罵承審法官張詠惠混蛋，並代彭文正遞狀控告張詠惠求償165萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」案辯結，彭文正委任律師張靜遞狀控告張詠惠求償165萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

蔡英文「論文門」案源於2019年8月間，台裔美籍教授林環牆提出獨立調查報告，指稱LSE圖書館、倫敦大學總院圖書館及所屬高等法律研究院圖書館，都查無蔡英文1984年取得LSE博士學位的博士論文，質疑蔡英文的博士學位有疑，彭文正與台大法律系名譽教授賀德芬聲援林環牆，認為應查明真相，若指控屬實，應撤銷蔡英文當年用此學位回台取得的教授資格。

時值2020年總統大選前夕，蔡英文於2019年9月透過總統府對外公開1984年博士論文散裝手稿，說明完成論文通過口試才取得學位過程，但拿不出論文的正式裝訂本，持續遭質疑學歷造假，蔡英文告林環牆3人涉嫌加重誹謗，檢方指林、賀2人已盡相當查證義務，均不起訴，但彭未合理查證，卻為衝高頻道點閱率及報私仇而發表不實言論，成為3人中唯一被起訴者。

彭文正從此緊咬「論文門」案，向北院提告要求確認蔡英文1984年版的LSE博士論文不存在，藉此持續凝聚人氣。一審法官張詠惠認為彭文正提告內容不符法定的確認之訴要件，「在法律上顯然不能獲得勝訴判決」，2020年1月15日直接裁定駁回。

由於一審判決日是在蔡英文勝選連任後第4天，且一審沒開過庭，彭文正上訴二審也獲得高院支持，發回更審認為應善盡法官的闡明義務，但因張詠惠在一審沒進行調查證據等實體審理程序，更一審仍由她審理，此舉成為彭文正與委任律師之後屢次槓上張詠惠的主因，不但提告向張詠惠求償，還至少3次聲請法官迴避甚至提起行政訴訟，彭文正的律師更直接嗆張詠惠「就是不信任妳」。

▲▼北院審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」案辯結，蔡英文委任律師連元龍（穿西裝者）否認當庭爆粗口，彭文正委任律師張靜罵承審法官張詠惠混蛋，並代彭文正遞狀控告張詠惠求償165萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」案辯結，蔡英文委任律師連元龍（中）否認當庭爆粗口。（資料照／記者黃哲民攝）

不過彭文正所提的法官迴避聲請都吞敗，張詠惠上月30日開庭進行最後辯論，多次遭彭文正和委任律師言語挑戰，雙方當事人的律師也火爆言詞交鋒，蔡英文委任律師還不自覺爆了一句粗口，旁聽民眾更不時鼓譟，僅在爭論1984年論文手稿怎會有立可白塗改痕跡、「那個時代怎會有立可白！」時，因旁聽記者小聲告知「1951年就發明立可白」，現場氣氛才出現短暫冷卻。

至於彭文正被起訴涉犯加重誹謗罪嫌一案，因彭文正去年（2021年）北院2度開庭都不出庭，去年11月19日被北院發布通緝，彭文正至今滯留美國。

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