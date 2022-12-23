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軟體又惹禍？　iPhone 14 Pro爆「螢幕綠線閃爍」災情

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 14 Pro系列傳災情 。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

iPhone 14系列新機上市後立刻引爆話題，一度出現一機難求的情況，不過近日有iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的用戶表示，在開機時螢幕會出現一條水平線，並不停在螢幕上閃爍，且蘋果仍找不出原因，也沒有提出該如何修復。

綜合外媒報導，社群論壇Reddit上有數十名‌iPhone 14 Pro‌用戶表示，當開啟手機時，會出現一條或多條綠線及黃線在螢幕上閃爍，不過通常幾秒後就會消失。

這些用戶指出，蘋果維修人員已通知他們該問題不是硬體缺陷造成的，而是iOS 16中的一個錯誤。

根據用戶的說法，這個問題似乎是在更新iOS 16.2後開始出現的，不過有一些用戶則說，iOS 16也有這個問題。蘋果工程師則表示，正在為該問題開發軟體更新，但具體細節仍未知。

蘋果目前正在與開發人員和Beta測試人員一起測試iOS 16.3，但預計要到明年初才會發布。iOS 16的最新版本是iOS 16.2，有多項新功能，包括Apple Music Sing、Apple的新Freeform應用程式等。

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