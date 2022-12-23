大女兒出櫃二女兒出家被鄰居說「很亂」　勇敢媽這做法感動3千人

▲媽媽對女兒的包容，讓網友感動。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者崔子柔／綜合報導

現代多數人對於感情看法越來越開放，同志婚姻也已經合法，但仍有人抱持反面觀點。一名媽媽指出，她2個女兒一個出櫃一個出家，有鄰居因此拒絕跟他們家互動，但她一直包容尊重女兒想法，最後也終於被鄰居接納，一路歷程讓3千人感動。

該名媽媽在臉書社團「匿名2公社」發文表示，大女兒出櫃時，她就算心裡震驚，但仍選擇給女兒一個擁抱，「給她一個擁抱，她永遠是我的孩子，給她一巴掌，我就沒了這個孩子」，而大女兒和她老婆現在都住在家裡，讓她覺得像多了一個女兒。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook）



原PO指出，她小女兒曾經出家6年，「她出家的那年，真的讓我哭斷腸」，目前小女兒已還俗在家帶髮修行，原PO提到，鄰居因此認為「他們家很亂」拒絕往來，她則擔心女兒們受異樣眼光看待，一度陷入憂鬱。

原PO表示，女兒們即便受到歧視，遇到鄰居仍會打招呼，就算不被回應也是堅持這麼做，經過多年終於左右鄰居能夠接納，他們家不再受到排擠，讓她感慨「還好當初我選擇接納她們的選擇，要不然她們現在還躲躲藏藏過日子」。

文章曝光後，吸引超過3千人按讚，網友也紛紛留言指出，「好棒的媽媽，用愛跟包容來面對」、「孩子很棒很有禮貌，媽媽更偉大，您辛苦了」、「一個家庭的溫暖， 一定是來自於媽媽滿滿的愛」、「只要不要走歪路，媽媽的支持都是給孩子最大的鼓勵」、「媽媽也很辛苦，是她們最大的後盾，如果沒妳的支持她們也不能這麼做自己」。