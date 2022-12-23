趙立堅疑確診！妻嘆買不到藥「好無助」　隔天秒刪文：只是短期短缺

▲中國外交部發言人趙立堅疑似染疫。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸外交部發言人趙立堅已多日未現身主持例行記者會，外傳是染疫在家休養，而他的妻子湯天如近日還在微博發文抱怨「買不到藥」、「好無助」等，引發熱議，不過她疑似是不堪網友嘲諷，隔天就將文章刪除，並發文感謝鄰居分享退燒藥。

湯天如19日以帳號「大聰和臭丫頭」在微博發文表示，「你要發燒幾天才會好，已經一周多了，買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去哪裡了？」文末還附上3個哭臉符號，似乎是對於趙立堅染疫遲遲未康復感到相當擔憂。

▲湯天如發文引發網友質疑。（圖／翻攝自微博）

然而，該說法卻引發大陸網友質疑，紛紛留言嘲諷「我靠大聰和臭丫頭買不到藥，服了」、「你 x 的買不到藥，裝啥呢」、「你比鵝媽媽都會演」，微博「寶兒姐種地」更發文痛批，「趙發言人夫人如此公然給境外勢力遞刀子，是何居心？」、「嫂子這把嬌撒的太無厘頭了」。

針對網友接連質疑，湯天如也火速將貼文刪除，並在隔天發文稱，「希望大家把退燒藥，感冒藥物拿出來分享給身邊急需的人，我們相互幫助一起去克服眼前的困難。感謝鄰居分享的4粒退燒藥解決了我們的困難。只要人人心中有愛，團結互助，我們的世界會更美好。這些藥物只是短期短缺，很快就會補充到位。」

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