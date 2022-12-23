　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

趙立堅疑確診！妻嘆買不到藥「好無助」　隔天秒刪文：只是短期短缺

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅疑似染疫。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸外交部發言人趙立堅已多日未現身主持例行記者會，外傳是染疫在家休養，而他的妻子湯天如近日還在微博發文抱怨「買不到藥」、「好無助」等，引發熱議，不過她疑似是不堪網友嘲諷，隔天就將文章刪除，並發文感謝鄰居分享退燒藥。

湯天如19日以帳號「大聰和臭丫頭」在微博發文表示，「你要發燒幾天才會好，已經一周多了，買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，好無助。這些藥都去哪裡了？」文末還附上3個哭臉符號，似乎是對於趙立堅染疫遲遲未康復感到相當擔憂。

▲湯天如發文引發網友質疑。（圖／翻攝自微博）

▲湯天如發文引發網友質疑。（圖／翻攝自微博）

然而，該說法卻引發大陸網友質疑，紛紛留言嘲諷「我靠大聰和臭丫頭買不到藥，服了」、「你 x 的買不到藥，裝啥呢」、「你比鵝媽媽都會演」，微博「寶兒姐種地」更發文痛批，「趙發言人夫人如此公然給境外勢力遞刀子，是何居心？」、「嫂子這把嬌撒的太無厘頭了」。

針對網友接連質疑，湯天如也火速將貼文刪除，並在隔天發文稱，「希望大家把退燒藥，感冒藥物拿出來分享給身邊急需的人，我們相互幫助一起去克服眼前的困難。感謝鄰居分享的4粒退燒藥解決了我們的困難。只要人人心中有愛，團結互助，我們的世界會更美好。這些藥物只是短期短缺，很快就會補充到位。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
19縣市續發低溫特報！2地恐爆「6°C急凍低溫」
請離開！　林飛帆要他「主動退黨」
C羅變簽7年約　總價將破456億台幣
Netflix 1月片單出爐！　經典韓劇下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

趙立堅疑確診！妻嘆買不到藥「好無助」　隔天秒刪文：只是短期短缺

中國官方內部數據曝光　全國20天「累計2.48億人染疫」

20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾　駭人細節曝光

陸專家：上海一周內達到感染高峰　老人重症率「目前還算低」

外賣騎手忍39度高燒送餐　癱倒在地按完手機直接大字型躺平

成都部分入境隔離減為「2+3」　當地疾控：可能在試運行

馬化騰：騰訊貪腐問題「嚇死人」　很多業務做不起來是「被掏空」

女子燒昏頭！脫毛紙當退熱貼用　額頭殘劑能將臉盆直接「黏臉上」

四川女法官罵律師「說話等於放屁」　嫌原告話多又嗆「關我屁事」

陸政府機關太多人染疫　被迫暫停服務「讓輕症者上班」

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

阿妹現身籃網隊球場

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

承認數字跟人民感受有落差　蔡英文將召開國安高層會議

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

氣球系？跟妹PK吹太空氣球　她用完整條...網：兒時夢想R

趙立堅疑確診！妻嘆買不到藥「好無助」　隔天秒刪文：只是短期短缺

中國官方內部數據曝光　全國20天「累計2.48億人染疫」

20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾　駭人細節曝光

陸專家：上海一周內達到感染高峰　老人重症率「目前還算低」

外賣騎手忍39度高燒送餐　癱倒在地按完手機直接大字型躺平

成都部分入境隔離減為「2+3」　當地疾控：可能在試運行

馬化騰：騰訊貪腐問題「嚇死人」　很多業務做不起來是「被掏空」

女子燒昏頭！脫毛紙當退熱貼用　額頭殘劑能將臉盆直接「黏臉上」

四川女法官罵律師「說話等於放屁」　嫌原告話多又嗆「關我屁事」

陸政府機關太多人染疫　被迫暫停服務「讓輕症者上班」

《小紅書》減重博主分享「瘦身4原則」，按表操課讓你瘦更快

快訊／台南經發局長陳凱凌涉貪　法院裁定羈押禁見

趙立堅疑確診！妻嘆買不到藥「好無助」　隔天秒刪文：只是短期短缺

蔡允潔卸貨倒數！　「挺超巨D字肚」腰痛到哭：自己也覺得好可怕

小貓落水...無助緊抓柱子！　男聽叫聲用繩子救援再收編

相關新聞

陸將擁1500枚核彈？趙立堅：美擴張核武的藉口

陸將擁1500枚核彈？趙立堅：美擴張核武的藉口

美國國防部最新《中國軍力報告》指出，中國若照目前核武製造速度，至2035年將擁有多達1500枚核彈頭，較目前多出3倍。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅表示，美方近年炒作各種版本的「中國威脅論」，目的是為了自己擴張核武庫，維持軍事霸權，尋找藉口，「這是美方的慣用伎倆，全世界都看得清清楚楚。」

採訪白紙運動被抓！陸：BBC記者裝受害者

採訪白紙運動被抓！陸：BBC記者裝受害者

美將向台報告拜習會結果　趙立堅：破壞台海穩定

美將向台報告拜習會結果　趙立堅：破壞台海穩定

淪富士康翻版…鄭州大學3萬師生被封絕望求救

淪富士康翻版…鄭州大學3萬師生被封絕望求救

G7反對改變台海　趙立堅：粗暴干涉

G7反對改變台海　趙立堅：粗暴干涉

關鍵字：

趙立堅

讀者迴響

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

阿妹現身籃網隊球場

阿妹現身籃網隊球場

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面