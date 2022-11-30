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大陸 大陸焦點 特派現場

五角大廈稱陸將擁1500枚核彈　趙立堅：美為了擴張核武「找藉口」

▲▼核武。（圖／CFP）

▲核武。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國防部最新《中國軍力報告》指出，中國大陸若照目前核武製造速度，至2035年將擁有多達1500枚核彈頭，較目前多出3倍。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅表示，美方近年炒作各種版本的「中國威脅論」，目的是為了自己擴張核武庫，維持軍事霸權，尋找藉口，「這是美方的慣用伎倆，全世界都看得清清楚楚。」

趙立堅提到，中國的核政策是一貫的、明確的，中國堅定不移地奉行自衛防禦核戰略，堅持不首先使用核武器政策，在核力量發展上保持極大克制，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，從不參加任何形式的軍備競賽。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅強調，作為擁有最大核武庫的國家，美國近年來持續升級三位一體核力量，繼續強化核武器在國家安全政策中的作用，頑固堅持基於「首先使用核武器」的核威懾政策，甚至明目張膽地針對特定國家量身定制核威懾戰略，「美方還與英國、澳大利亞開展違背《不擴散核武器條約》目的和宗旨的核潛艇合作。」

趙立堅說，「我建議大家翻翻美國自己近期發布的系列報告，看看美方在核領域都做了些什麼，下一步要做些什麼。」

趙立堅還說，美方應該做的是認真反思自己的核政策，摒棄冷戰思維和霸權邏輯，停止破壞全球戰略穩定，並切實承擔起核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質削減核武庫，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。

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