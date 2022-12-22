1歲兒發燒狂抽搐！父母寒天中塞車快崩潰　警鳴笛逆向送醫急救命

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一名不到1歲的男童，日前因天冷感冒發高燒，甚至出現不停抽搐的症狀，嚇壞父母，早上7點多急忙抱男童上車前往醫院，但正值交通尖峰，堵在路上的父母心急如焚，後來發現了派出所，決定下車請求警方幫忙，員警立即開車載男童一家人，鳴笛橫跨雙黃線逆向飆速，即時到院拯救男童。

▲父親衝下車請警方幫忙。（圖／記者陳雕文翻攝）

男童父親表示，當天早上起床後，發現1歲大兒子生病發燒，因此開車要去醫院，沒想到兒子不斷抽搐，加上沿路車多，後來發現了派出所，隨即將車臨停，衝下車請求幫助。

清水派出所警員李世連、林鼎晟及黃浩維立即向勤務中心回報，並利用警車協助載男童，由於沿路上班車流相當大，員警擔心延誤就醫，因此開啟警示燈及警報器，在很短的時間內將男童送達土城醫院，所幸男童在治療後已無大礙，事後男童父親還特地到派出所致意，「很謝謝你們的幫助！」

▲警為避開車潮把握送醫時間，開燈鳴笛跨越雙黃線。（圖／記者陳雕文翻攝）

土城分局表示，此案件因事故緊急，才會由警車即刻送醫，民眾如果有緊急就醫需求，建議打119由救護車送醫，過程中救護人員也可在車上進行相關急救，以防錯失送醫黃金時間。