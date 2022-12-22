英聽二測查成績看這　擇優後逾2.4萬人拿A級

▲今年高中英聽二試成績今天公布，擇優後逾2.4萬人拿A級，圖為居護暨隔離考生入場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年高中英語聽力測驗第二次考試今（22日）寄發成績單，並開放上網查詢，大考中心指出，在報考的3.6萬餘名考生中，共3267人拿到A 級，而英聽二測比上次成績進步者則有22.10%，因為兩次成績可擇優其一使用，今年有2.4萬餘名考生達到A級，佔全部考生的23.87%，為五年來次高，另B級佔36.95%、C級33.34%、F級則為5.84%，和往年比例差不多。

第二次高中英聽測驗在本月10日舉行，根據大考中心統計，共有3萬7294人報名，包括大陸考場445人安排在明年1月15日考試，其餘3萬6849人在12月10日考試，2707人缺考，缺考率為7.35%，較去年同場次缺考率6.08%增加1.27%。

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大考中心今天寄發成績單，並由大考中心副主任鄭中平等人召開線上記者會說明，鄭中平指出，第二次英聽測驗的3.6萬餘名考生中，共3267人拿到A級，佔比9.57%，另有1萬2762人拿到B級，佔比為37.38%，1萬6044人拿到C級，佔比為46.99%，而F級則有2069人拿到，佔比為6.06%。

▲大考中心今天公布英聽二試成績，鄭中平（右）表示，擇優後逾2.4萬人拿A級。（圖／記者許敏溶翻攝）

鄭中平進一步分析，本學年兩次英聽考試當中，重複到考考生共有2萬8481人，占第一次考試到考人數的29.84%，占第二次考試到考人數的83.42%，重複到考考生中，第二次考試成績等級提升者占22.10%，但絕大多數維持不變，占比為69.86%，下降者占8.04%。

由於兩次高中英聽成績可擇優，鄭中平指出，擇優後達到A級者有2萬4130人，佔比23.87%，B級為3萬7354人，佔比為36.95%，C級為3萬3708人，佔比為33.34%、F級則有5907人，佔比為5.84%，觀察近5年來資料，今年A級佔比為近5年次高、F級為近5年第四高，整體而言，落差並不大。

根據大考中心統計，英聽二試經考區提報的試場違規共計 329件，較上學年度461件減少132件，其中仍以未攜帶應試有效證件正本爲違規案件最大宗，共計 299件，大考中心再次呼籲考生，報考大考中心各項考試，應依考試簡章規定備妥應試有效證件正本應試，以避免因違規而被扣減成績。