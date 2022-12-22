國三少女蹺家網友伸魔爪！1人拐她上摩鐵性侵　1人接力帶回家蹂躪

▲高雄國三少女想投靠網友卻被騙上床。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名國三少女小真（化名）今年5月間離家出走，打算去投靠在交友軟體上認識的阿強（化名）和阿海（化名），不料卻先被阿強載去汽車旅館騙上床，後來阿海也把小真帶回自己家裡，性交得逞，小真事後向兩人提告，法院審理後，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處阿強徒刑6月，阿海則判徒刑8月。

判決指出，小真是透過交友軟體認識阿強和阿海，今年5月12日凌晨1時許小真想離家出走，阿強得知後，馬上開車去載小真，並在凌晨3時許載往汽車旅館，儘管知道小真才就讀國三，但仍和小真發生性關係，上完床後就說有事要離開。

小真怕自己一人待在摩鐵，於是在凌晨6時許又聯繫上另一名也是在交友軟體上認識的阿海，阿海開車到摩鐵載了小真後，竟直接載回自己家，也是趁機上了床。

事後，小真的姑姑找到小真，才得知小真連續被兩個男人欺負了，憤而報警提告，林男和阿海也被檢方起訴。

▲國三少女蹺家想投靠網友卻被騙上床。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法院審理時，阿強辯稱是被小真設局，但法官根據兩人的對話記錄，認為阿強在事前積極詢問小真「那你有經驗了哦。」、「第一次幾歲呢？」、「有私密照嗎？」、「那你不是處女了嗎？」、「咪咪大嗎？敏感嗎？胸圍大嗎？」，認定他犯意明確，加上事後還不斷問「下次什麼時候，可以去找你呢？」、「找時間見面」等證據，因此依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處阿強徒刑6月。

阿海的部分，阿海坦承犯行，但法官查出阿海在2020年間，也曾同樣因與14歲以上未滿16歲之少女合意性交遭查獲，被檢察官緩起訴處分1年，但竟在緩起訴期間又和小真上床，因此判他徒刑8月。