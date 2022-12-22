快訊／地牛翻身！12:36發生「規模5.2地震」　最大震度4級

▲12:36發生規模5.2地震。（圖／氣象局）
記者李宜秦／台北報導
中央氣象局通報，今日12:36發生規模5.2地震，震央位於臺東縣近海、深7km，各地最大震度包括台東4、屏東2、高雄2、花蓮2、雲林2、南投2、台南1、嘉義1、彰化1級。
【 第183號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年12月22日12時36分32秒
震央位置：北緯22.53° 東經121.02°
震源深度：7.2公里
芮氏規模：5.2
相對位置：臺東縣政府南南西方 28.8 公里 (位於臺東縣近海)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：太麻里
3級：達仁、臺東市、卑南
2級：大武、綠島、東河、池上、鹿野
1級：海端、成功、利稻、蘭嶼
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：獅子、瑪家、春日、三地門、新埤、屏東市、九如
1級：滿州、恆春、小琉球、鵝鑾鼻、南灣
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：六龜、高雄市、桃源、楠梓
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺
1級：古坑、水林、斗六市、土庫、四湖
● 南投縣地區最大震度2級
2級：日月潭
1級：玉山、信義鄉
● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化、楠西、東山、佳里、七股、善化、臺南市、永康
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：大埔、阿里山、義竹、民雄、太保市、番路
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林
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