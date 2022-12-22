議長選舉民進黨喊團結　中評會主委將坐鎮台南

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台南市正副議長選舉將在12月25日登場，親綠的無黨籍議長郭信良表態爭取連任，民進黨則派出7連霸議員、新潮流派系的邱莉莉出馬角逐，但黨團正國會成員是否支持仍是未知數。民進黨中評會22日發出新聞稿預告，主委賴瑞隆將會前往台南市議會民進黨黨團，強調違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分。

賴瑞隆強調，各縣市議長、副議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，民進黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

賴瑞隆表示，根據《民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》第六條規定，明定「黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條及公職候選人提名條例施行細則第十三條之二規定議處。」

賴瑞隆強調，民進黨面對選舉結果持續檢討反省，黨員同志更應團結一致，推動改革，他將於25日上午10點前往台南市議會民進黨黨團，管碧玲則前往高雄市議會民進黨黨團，確保民進黨黨籍議員一致性投票，若有跑票或違紀者，中評會將會處以最嚴厲的黨紀處分。

賴瑞隆再次提醒，民進黨從政同志恪遵黨章黨綱及民進黨紀律規定，讓各界看見民進黨團結、改革的決心。

