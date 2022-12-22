警值勤撞殘25歲女騎士！她頭部重創「智力成幼兒」　國賠555萬元

▲新北警為追緝可疑車輛，在路口將25歲楊姓女子撞殘。（示意圖／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／新北報導

新北市鶯歌區一名25歲楊姓女子騎車行經鶯桃路685巷口時，遇上一輛警車正在追緝可疑車輛，因為閃避不及與疾駛而過的警車發生擦撞，導致她連人帶車被撞飛，重摔倒地當場昏迷，經送醫治療後，日常生活仍無法自理，楊女父母提出國賠，一審判警局應賠償楊女491萬元，並賠楊女父母各32萬元精神撫慰金，共555萬元，全案還可上訴。

判決指出，桃園市警察局八德分局姜姓員警於2018年3月31日上午9時許，在值勤時發現有可疑車輛違停在路邊，查詢車牌後，發現車主卓男是治安顧慮人口，遂駕駛警車迴轉停在卓男車邊準備攔查。卓男因身上有毒品，立即心虛駕車擦撞警車，沿八德區鶯桃路逃逸。姜員也追趕在後，行經鶯桃路658巷口時，因已啟用警示燈及警鳴器，直接闖過紅燈，撞上騎機車正要過馬路的楊女。

楊女遭撞後人車倒地陷入昏迷，送醫後受有頭部創傷併腦出血等重傷，經接受治療復健後，仍智力衰退如幼童，並受有語言障礙、四肢運動等功能障礙，所有日常生活皆無法自理，需要他人協助。楊女父母憤而提出告訴，各求償100萬元精神撫慰金，也替女兒求償醫藥費等2400萬餘元賠償金。

法官認為，雖根據新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定，依路權歸屬而言，姜員駕駛警備車並無肇事因素，不過姜員出任務時，既知鶯桃路658巷路口為綠燈，當可預見該路段恐有人、車交會，仍應減速小心，卻貿然直行，也有過失，而楊女騎車應可聽聞警示燈和警鳴器等警號，卻未避讓，也要自負6成責任，扣除楊女已獲得的保險理賠後，判警方應賠楊女491萬餘元，並賠楊女父母各32萬元精神撫慰金，全案還可上訴。