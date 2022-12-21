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高齡者別混打疫苗較安全？　林靜儀曝數據：不要有品牌迷思

▲▼立法院民進黨團記者會 回應夏立言赴陸相關議題 羅致政 林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林靜儀透過臉書分享疫苗混打數據。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘連續兩天談起BNT疫苗採購議題，也提到希望讓高齡97歲的母親接種BNT雙價疫苗，避免更換疫苗品牌風險，引起各界對疫苗的討論。對此，具醫師背景的民進黨立委林靜儀21日就在臉書分享高齡者混打疫苗的數據，呼籲不要有品牌迷思。

郭台銘20日晚間在臉書發文表示，上週才問過北醫邱院長，邱院長說像他媽媽這個年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，「但目前台灣應該沒有！」，他也質疑，台灣有這麼多的人都是接種BNT疫苗，如果要追加次世代加強劑，為何ㄧ定要增加換疫苗的風險？尤其是針對高風險的族群，為何就是沒辦法繼續選擇BNT？

對此，林靜儀21日就透過臉書分享高齡者混打疫苗的數據，她表示，就數據來看，65歲以上，三劑都同款疫苗的話，是莫德納保護力最佳，高端次之，BNT第三，而以混打來說，保護力會高於三劑同款；全年齡混打保護力BB+高和BB+莫最高，高高+莫第三；65歲以上混打以莫德納二劑後補高端最優，莫莫B次之，BB莫第三，但她還是建議不要有品牌迷思。

林靜儀也提出兩點提醒，第一，高風險群請快接種流感疫苗，農曆年到了感染機會會增加；第二，mRNA機轉的次世代莫德納很多，想要的快去打。她補充，次世代補充劑接種後保護力資料還要待後續統計。

▲▼接種3劑疫苗廠牌組合經年齡及性別校正之中重症保護效益數據。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

▲接種3劑疫苗廠牌組合經年齡及性別校正之中重症保護效益數據。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

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