梅西讓她高潮！黑髮正妹全裸挺巨乳熱舞　400萬人目睹「森林蜜穴」

▲阿根廷一名黑髮神祕女子全裸參加遊行，露出雪乳、蜜穴盡情熱舞。（圖／翻攝自NOTIFE）

記者羅翊宬／綜合報導

本屆卡達世界盃足球賽剛宣告落幕，其中來自南美洲的阿根廷隊睽違36年再度奪下冠軍，隊長梅西（Lionel Messi）更是如願獲頒「大力神盃」，為此全國民眾可以說是興奮到最高潮。不過就有人發現，梅西率領團遊行街頭時，竟然意外有名黑髮的神秘女子大膽全裸上街，露出她豐滿圓潤的雪乳與黑森林蜜穴。

根據《太陽報》，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯昨（20）日擠滿歡慶奪冠的人潮，多達400萬名以上的群眾齊聚一堂參加街頭遊行的歡樂盛宴，其中不乏許多帶著未成年孩童的家庭，然而一名戴著墨鏡的神秘黑髮女子卻表現出絲毫不忌諱的態度，無拘無束的她毫無隱藏地昂首闊步、走上街頭，她表演了一段性感舞蹈。

從網路上釋出的影片中可以看到，該名戴著墨鏡的神秘黑長髮女子在遊行街頭裸身，跳著一段性感火辣的舞蹈，儘管周圍狂歡的數千名足球粉絲中，大多數的人只對揮舞旗幟、吟唱更感興趣。

其實回顧2010年南非世界盃，當時身為阿根廷隊主帥的馬拉度納（Diego Maradona）曾許下承諾，表示若阿根廷贏得冠軍，他就會在方尖碑前脫下衣服、圍著紀念碑跑一圈，該國名模薩拉查（Luciana Salazar）也回應，「若阿根廷隊贏了，我會和你一起在方尖碑上」，不過阿根廷隊當年在決賽中以0比4敗給德國。

另外，來自阿根廷的2名女模米魯（Milu）、諾伊（Noe）於18日冒著違反卡達當地嚴格規定的風險，在卡達路薩爾地標體育場（Lusail Stadium）的看台上裸著上半身，慶祝阿根廷隊擊敗法國隊，她們事先讓藝術家在雪白的渾圓巨乳上作畫，不過此舉也讓民眾擔心，她們恐遭卡達當局關進監獄，因為有報導指出她們被帶離體育場後就沒有任何消息。

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