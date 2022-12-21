40多歲男「呼吸暫停無脈搏」送急診　驗出新冠陽性隔日亡　

▲確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增27例新冠死亡個案，其中最年輕為40多歲男性，本身有多重慢性疾病，沒有接種疫苗，11月27日出現呼吸暫停、沒有脈搏被送醫，經急救一度恢復自主循環，X光顯示雙側肺炎、PCR陽性，隔日死亡，死因為心肺衰竭、新冠病毒確診。

指揮中心今(21)日公布國內新增19,051例本土個案，比上周同日增加8.6%，疫情再次回升；另增104例境外移入，確診個案中新增27例死亡；今日另新增通報新冠中重症73例，其中51例中症，22例重症。

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▲12/21新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為10例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至12月18日，死亡日期介於8月28日至12月18日。

指揮中心發言人莊人祥表示，死亡個案中最年輕為40多歲男性，本身有糖尿病、高血壓、慢性胰臟炎，沒有打疫苗，11/27出現呼吸暫停、沒有脈搏送醫急救，雖然有暫時回覆自主循環，X光顯示雙側肺炎、PCR陽性，持續治療仍然惡化，11/28死亡。死因為心肺衰竭、新冠病毒確診。