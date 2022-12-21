嘉義獼猴緊抱幼犬遊蕩引擔憂…真相曝光！幫洗澡餵食超有愛

▲一隻遭棄養的獼猴緊抱著小黑狗。（圖／成峻提供）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣東石鄉近來傳出一隻遭棄養的獼猴緊抱著小黑狗四處遊晃，有民眾在社團PO文，希望能有人協助救援那隻狗，但經觀察幾天後，發現猴子不但親人，還把狗狗當自己孩子在照顧，稍早嘉義縣家畜疾病防治所回應，目前已聯繫當地熱心民眾協助處理，如能順利捕抓，將會安排後續收容。

20日民眾「成峻」在臉書「東石之美」社團裡PO文表示，驚見樹上有隻獼猴抱著小黑狗四處移動，緊抓著不放，不少鄉親擔心狗隻安危，期盼有人能夠想辦法救出牠，然而猴子帶著狗狗爬樹的奇特畫面曝光後，也引發熱議。

▲事實上這隻獼猴相當親人，將狗狗當成自己的孩子照顧。（圖／成峻提供）



不過，稍早民眾再度發文，提到經了解後發現這隻獼猴其實很有愛的對待小狗，像是照顧自己的孩子一樣，會餵牠吃東西、洗澡，小狗十分安全，且這隻獼猴也不會傷人，偶爾還會跟別人玩，因此很受村民喜愛，「希望大家不要捉牠了、讓這隻猴在這裡自由生活和鄉民和平共處吧！」

對此，嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如出面表示，目前已連絡當地熱心民眾處理中，如果能夠順利捕抓，後續會再安排收容，呼籲民眾勿隨意棄養，除了傷害動物外，可能付出更大的社會成本以及導致環境的危害。