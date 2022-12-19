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喉嚨卡卡好幾年！醫切開驚見「白白一根」　嚴重恐中風

▲▼ 男子長年來喉嚨卡卡，竟是耳道下方的莖突過長害的。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 男子長年來喉嚨卡卡，原來是耳道下方的莖突過長壓迫神經所致。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

一名60多歲男子長年來喉嚨卡卡，進食、喝水都會痛，就醫後醫師發現男子扁桃腺後方竟出現白色的「骨頭」，原來是耳道下方的莖突過長，長進扁桃腺後方，導致「莖突過長症候群」，經去除過長的莖突後，男子的症狀也順利獲得解決。

嘉義大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師侯思任表示，這名男子進行喉部檢查理學時，發現其左邊扁桃腺深部有明顯硬物感，由於擔心是癌症造成的惡性腫瘤，他趕緊替男子安排全身麻醉的手術。

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▲▼ 男子長年來喉嚨卡卡，竟是耳道下方的莖突過長害的。（圖／記者翁伊森翻攝）

然而當侯思任把左邊扁桃腺摘除，再將肌肉深處的突起物撥開後，看見男子扁桃腺後方的扁桃窩有根奇怪的骨頭，這才知道，原來正常應在耳道下方的莖突，因鈣化往前傾，或是長度太長，長到扁桃腺後方，造成「莖突過長症候群」，也就是俗稱的「老鷹症候群」，最早由美國杜克大學的老鷹醫師所發現而命名，國外盛行率約4%，但患者大多不會有明顯症狀。

由於扁桃腺附近有很多神經血管，一旦遭到異物壓迫，除了像男子一樣出現喉嚨卡卡不適外，還可能導致頭痛、耳朵痛，嚴重若壓迫到內靜動脈，甚至有中風可能。

侯思任說，莖突屬於頭顱骨的骨頭，與舌骨韌帶連結，協助咀嚼、吞嚥，東方人的長度通常在2公分以內，超過3公分，就有可能壓迫到神經，出現各種痛症；其實這次病例也令他十分驚訝，因為他從未處理過那麼大的莖突。

不過，「莖突過長症候群」初步能利用消炎止痛藥來緩解不適，如果無法解決，也可藉由手術移除過長的莖突，9成以上患者的症狀都會獲得改善。

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