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色警竟是偷拍狂！買春、少女「針孔密錄」5年　超過10人受害

許秩軒先前剛從警大畢業就被逮到偷拍女廁，但仍被分發至花蓮港務警察總隊（圖）任職。（翻攝Google Maps）

▲許秩軒先前剛從警大畢業就被逮到偷拍女廁，但仍被分發至花蓮港務警察總隊（圖）任職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警察本該是人民保母，卻幹起偷拍婦女隱私的惡行。花蓮港務警察總隊警員許秩軒，遭台北地檢署查出在某校泳池竊錄女生沐浴畫面，還上網販售牟利，檢察官搜索許的辦公室及宿舍，發現7個密錄器，被害女生恐達10人以上。不僅如此，該名色警還在買春時偷拍性工作者，持續偷拍長達5年，受害人遍及雙北市。

台北地檢署指揮台北市警察局婦幼隊，遠赴花蓮港務警察總隊執行搜索，對象是一名任職祕書室警政三階的警員許秩軒。辦案人員在花蓮港警總隊督察人員陪同下，分頭搜索許員辦公室和宿舍，一共搜出面紙盒型、行動電源型、眼鏡型等7個密錄器，並在許的電腦中起出滿滿的偷拍影片。

檢警在許秩軒辦公室及宿舍搜到各式各樣的密錄器。

▲檢警在許秩軒辦公室及宿舍搜到各式各樣的密錄器。

北市警局婦幼隊當場逮捕許秩軒並將他帶回偵訊，眼見紙包不住火，許隨即向檢警坦承，從2017年至2018年間，他在某學校泳池女更衣室偷裝針孔攝影機，拍到10多名女性更衣、洗澡的畫面，被害人中還有未成年少女，誇張的是，許甚至將這些畫面透過網路販售，獲利約10萬元。

許秩軒在芳香劑裡頭裝設密錄器，最後獲緩起訴處分。（翻攝畫面）

▲許秩軒在芳香劑裡頭裝設密錄器，最後獲緩起訴處分。

不僅如此，檢警還發現，許秩軒在2018年至2021年間，於台北市多家旅館以針孔攝影機側錄他和不同對象的性交易過程，但這些畫面只存在個人隨身碟，並未對外販售。檢察官訊後以涉嫌妨害秘密、《兒童及少年性剝削防治條例》、妨害風化等罪，諭令25萬元交保候傳。

更多鏡週刊報導
【全文】搜出7密錄器逾10人受害　色警偷拍私密片達5年
【色警偷拍狂1】警大學霸偷拍被抓竟沒事　僅因一理由遭輕放
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