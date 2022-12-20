食品遭歧視「補件提前1年」　食藥署公布「通聯電郵內容」自清

▲食藥署公布通聯電郵內容，強調中國明確回覆我國食品業者註冊補件期限為2022/6/30。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣食品遭中國大陸禁輸，遭農業粉專「Linbay好油」質疑，陸方文件僅要求食品原料來自日本十縣公司完成註冊，並未要求補件提前一年。食藥署傍晚再公開往來信件自清，陸方回應確實要求提前補件時限，「為保證書大陸食品符合我方要求，請你方按照2022年3月9日我方信件提出的要求，於2022年6月30日前將已獲大陸註冊企業的相關材料補全並書面提交我方。」

食藥署食品組副組長鄭維智下午向ETtoday獨家還原事件始末，陸方是於2021年10月首度提出已獲大陸企業註冊十八類產品審核資料需在2023年6月30日前完成補件，但我國於今年2月放寬日本福島5縣食品限制後，陸方又於今年再次來函，除了要求使用到日本10縣食品原料需完成註冊外，另要求已註冊食品業者於2022年6月30日完成補件。

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鄭維智表示，食藥署於今年3月9日收到陸方通知後，於3月17日透過通聯詢問，「去年收到的2023年6月30日前需要補件是否適用？」陸方於3月30日才回覆，「2022年6月30日前將已獲大陸企業註冊相關資料補全，並書面提交中國。」對於為何提前、提前原因之字未提。

▲食藥署公布通聯電郵內容，強調中國明確回覆我國食品業者註冊補件期限為2022/6/30。（圖／食藥署提供）



食藥署傍晚發布新聞稿指出，針對外界關心有關我國食品業者向中國註冊之補件期限，食藥署今公布雙方往返電郵，內容指出，我國於2022/3/9收到中國來信，指稱我國食品業者註冊補件期限應為2022/6/30，與中國2021/10/13通聯所提及之2023/6/30明顯不同，因此於2022/3/17再次電郵中國，詢問去年通聯所述之日期是否適用。然中國於2022/3/30明確回覆期限就是2022/6/30。

食藥署再次重申，食藥署輸中專區會隨時公布最新且正確資訊，凡有意願輸銷之業者，請至輸中專區查詢最新資訊，切勿聽信網路謠傳，以免影響自身輸銷權益。

食藥署再次強調，為讓我國食品業者順利出口至中國，我國均依照中國要求之格式與內容提供資訊予中國，而註冊補件期限比起其他國家少一年，係不爭之事實。期待外界不要誤導民眾解讀中國電郵文字原意，應一起面對中國對我國之歧視待遇，共同努力爭取我國食品業者之權益。