水公司牡丹廠下游工程27日施工　屏東4萬9千戶停水23小時

▲水公司東港營運所 。（圖／取自GOOGLE）

記者陳崑福／屏東報導

為提升牡丹系統供水穩定及確保用戶用水權益，台水公司牡丹給水廠辦理積極辦理「牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程-管」，以增加牡丹給水廠下游輸水管線備援能力，降低屏南地區供水風險，於27日4時至28日3時共23小時停水施工，籲請用戶儲水備用。

經本公司內部謹慎檢視並逐一檢討細節，儘量縮短工程作業時間並於復水期間透過調整相關閥栓挹注及補充水源、加強排水排氣，縮短復水時程，降低用戶用水不便。停水期間台水公司將備妥水車並視需求於停水地區提供免費取水，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備，造成不便之處，敬請民眾體諒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水公司表示，施工期間，停水區域：車城鄉、恆春鎮、滿洲鄉、牡丹鄉(石門村大梅部落、四林村)、 獅子鄉、枋山鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、東港鎮、琉球鄉、春日鄉(春日村、古華村)、林邊鄉(光林村、仁和村、中林村、水利村、崎峰村、田厝村、鎮安村)，合計停水戶數49000戶。

而部分管末高地區東港鎮、新園鄉、滿州鄉(響林村、長樂 村)、牡丹鄉(四林村)、恆春鎮鵝鑾里(埔頂路、坑內路、 風沙路一帶)需延長至28日18時恢復正常供水。水壓降地區域，新園鄉，合計水壓降低戶數11000戶。

水公司說，停水注意事項，(一)停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火，且易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

復水後，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知該公司，將派專人到府服務。

聯絡電話：免付費客服電話1910、東港營運所(08)8322179、恆春營運所(08)8880334、潮州營運所(08)7891691。