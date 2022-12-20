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色狼闖民宅偷粉色內褲　蹲牆角掏鳥尻槍！她出門一看超崩潰

▲內褲。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名男子被曬衣架上的粉色內褲給吸引，竟然侵入住宅拿內褲準備猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／台中報導

台中張姓男子今年8月22日下午，騎機車行經台中某住宅時，見四下無人，竟然侵入住宅，徒手從曬衣架上拿下一件粉紅色內褲，之後蹲在牆角，左手拿著內褲，用右手掏鳥準備尻槍，被出來查看的內褲主人小花（化名）給發現。台中地院近日審結，依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決書指出，41歲張男曾因竊盜被判刑4個月，今年8月11日才剛易科罰金執行完畢，他與老婆因感情不睦離婚，且受疫情影響工作不穩定，在龐大經濟壓力下，讓他情緒控管欠佳。張男今年8月22日15時許經過小花住家時，被小花掛在曬衣架上的粉紅色內褲給吸引，他突然色性大發，顧不得一切，貿然闖入住家，拿下小花的內褲，蹲在地上掏鳥準備打手槍。

小花這時剛好在客廳看電視，看到有人進庭院，但沒有過來打招呼，於是開門走出去查看，不料卻看到張男蹲在牆角並拉下褲子拉鍊，左手還拿著她的內褲，讓她嚇得大叫。張男也沒想到小花會突然出現，隨即把內褲丟在地上逃跑，但後來還是被警方給循線逮捕。

張男供稱，他當時有偷拿小花的內褲，並蹲下來拉開拉鏈準備尻槍，但剛好被小花發現，並沒有真的做出猥褻動作，此外，他並非是要供他人觀覽猥褻行為才這樣做，當時只是一時興起才這樣做。

法官認為，張男任意侵入別人的住宅，竊取小花的個人私密物件，所為殊值非難，且又有竊盜前科，但考量他已與小花達成和解，且犯後態度良好，因此依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，全案還可上訴。

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色狼猥褻侵入住宅竊盜

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