巨浪猛襲「船身傾斜60度」！泰國軍艦遇風暴沉沒　33人失蹤

▲素可泰號18日深夜沉沒在泰國灣海域。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國海軍一艘護衛艦18日晚間沉沒泰國灣海域，軍方19日出動軍艦及直升機前往救援，已知艦上有33名船員仍失蹤，有78人獲救，3人傷勢嚴重。

綜合曼谷郵報、Thai Enquirer等媒體報導，發生事故的小型護衛艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）當時正在外海進行巡邏，但受到強風巨浪影響，船身傾斜約60度，最後於18日深夜約11時30分左右沉沒在泰國灣（Gulf of Thailand，又稱暹羅灣）。

海軍發言人表示，當時海水透過管道進入船內，切斷素可泰號電源，造成失控場面，海水接著灌入船內，船體開始傾斜。泰國軍方出動3艘海軍船艦與2架攜帶移動抽水裝置的直升機趕往現場救援。

在素可泰號沉沒之前，多名身穿橘色背心的人搭乘黑色充氣式橡皮艇漂浮在海面上。泰國軍方透過推特表示，目前仍有33人失蹤或漂浮海面上，無人因這起事故喪命。

「素可泰號」由美國塔科馬造船公司於1980年代製造，1986年服役至今，是泰國僅有的7艘護衛艦之一。