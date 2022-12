巨浪猛襲「船身傾斜60度」！泰國軍艦遇風暴沉沒　33人失蹤

▲素可泰號18日深夜沉沒在泰國灣海域。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國海軍一艘護衛艦18日晚間沉沒泰國灣海域,軍方19日出動軍艦及直升機前往救援,已知艦上有33名船員仍失蹤,有78人獲救,3人傷勢嚴重。

綜合曼谷郵報、Thai Enquirer等媒體報導,發生事故的小型護衛艦「素可泰號」(HTMS Sukhothai)當時正在外海進行巡邏,但受到強風巨浪影響,船身傾斜約60度,最後於18日深夜約11時30分左右沉沒在泰國灣(Gulf of Thailand,又稱暹羅灣)。

海軍發言人表示,當時海水透過管道進入船內,切斷素可泰號電源,造成失控場面,海水接著灌入船內,船體開始傾斜。泰國軍方出動3艘海軍船艦與2架攜帶移動抽水裝置的直升機趕往現場救援。

在素可泰號沉沒之前,多名身穿橘色背心的人搭乘黑色充氣式橡皮艇漂浮在海面上。泰國軍方透過推特表示,目前仍有33人失蹤或漂浮海面上,無人因這起事故喪命。

「素可泰號」由美國塔科馬造船公司於1980年代製造,1986年服役至今,是泰國僅有的7艘護衛艦之一。

2) HTMS Sukhothai sinks off Bang Saphan district in Prachuab Khiri Khan at 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/aj7uN0rM1x